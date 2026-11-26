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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je danas da će Izrael pokrenuti novu, masovnu ofanzivu u Gazi i raseliti veliki deo stanovništva te enklave, ukoliko se teroristička grupa Hamas sama ne razoruža.

Kacov ultimatum usledio je u trenutku kada Bela kuća i Odbor za mir, zadužen za nadgledanje krhkog primirja u Gazi, intenziviraju napore da podstaknu Izrael na izradu planova za obnovu i rekonstrukciju te enklave, preneo je Tajms of Izrael.

Jerusalim, međutim, insistira na tome da se taj korak preduzme tek nakon što se Hamas odrekne svog oružja.

"Ili će se Hamas dobrovoljno razoružati, a Gaza demilitarizovati u skladu sa planom američkog predsednika Donalda Trampa, ili će ga Izraelske odbrambene snage razoružati pokretanjem operacije 'Gideonova kočija II'", upozorio je Kac.

1/26 Vidi galeriju Gaza poplave Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Ramez Habboub/JNA via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je dodao da to podrazumeva ponovno raseljavanje milion stanovnika Gaze ka jugu i "čišćenje" terena primenom modela koji je korišćen u Rafi i Beit Hanunu.

On je dodao da Izrael i dalje raspolaže infrastrukturom koja bi omogućila "dobrovoljno" iseljavanje stanovnika Gaze iz Pojasa, što je ideja koju podržavaju njegovi saveznici iz krajnje desnice, uključujući ministra za nacionalnu bezbednost Itamara Ben Gvira i ministra finansija Bezalela Smotriča.

Hamas je u julu pristao na plan razoružanja koji je predložio Odbor za mir, a koji predviđa da ova teroristička grupa postepeno predaje svoje naoružanje dok se Izrael povlači iz Pojasa Gaze.

Premijer Benjamin Netanjahu odbacio je taj okvir, uz obrazloženje da Hamas mora potpuno da se razoruža pre nego što izraelske trupe započnu bilo kakvo povlačenje, a takođe je blokirao raspoređivanje organa vlasti koji bi trebalo da preuzmu upravljanje teritorijom nakon okončanja kontrole Hamasa.

Izrael Kac Foto: YANNIS KOLESIDIS/ANA-MPA

Američki specijalni izaslanik Džared Kušner u ponedeljak je izjavio za "Njujork magazin" da Izrael rizikuje da postane globalni parija ukoliko ne promeni svoj pristup prema Gazi.

Kušner je u utorak pozvao Netanjahua kako bi razgovarali o zastoju u aktivnostima Odbora za mir, pozivajući ga da podrži napore tog tela, koje deluje pod vođstvom SAD, u Gazi, naveo je upućeni izvor.

Ovaj izvor je dodao da je Netanjahu u odgovoru nagovestio spremnost na saradnju sa Odborom za mir, uz naglašavanje da ostaje posvećen širem cilju razoružavanja Hamasa.