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U Italiji je danas na snagu stupio zakon kojim se u školama zabranjuje nošenje burke ili nikaba, pošto ga je italijanski parlament konačno odobrio.

Predstavnički dom parlamenta usvojio je novi zakon sa 142 glasa za i 112 protiv, preneo je portal Italia oggi.

Gornji dom parlamenta, Senat, prethodno je već odobrio taj predlog zakona o obrazovanju.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni najavila je letos zabranu prekrivanja lica u školama, a vlada je tu meru prvobitno uvela preko uredbe, koju je sada zamenio ovaj zakon.

Istovremeno je uvedeno i ograničenje od 30 posto za učenike strance koji ne govore italijanski jezik u okviru jednog odeljenja, kao i obaveza za roditelje da nauče italijanski.

Promovišemo istinsku integraciju stranih učenika, zasnovanu na poznavanju italijanskog jezika i poštovanju zajedničkih pravila. Ulažemo u edukaciju o poštovanju, kao i u borbu protiv vršnjačkog i digitalnog nasilja. Jačamo učešće učenika. To je škola kakvu želimo, objasnio je ministar prosvete Đuzepe Valditara.

On je istovremeno dodao da je današnje glasanje u parlamentu takođe značajan pokazatelj jedinstva većine koja stoji iza italijanske Vlade i njenih reformskih nastojanja.