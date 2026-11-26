MASK POKLANJA PO DVE AKCIJE SVAKOM DETETU U AMERICI: Ukupna vrednost paketa „Spejs eks” oko 18 milijardi dolara
- Podela dolazi nakon što je FCC odobrila plan 'Spejs eksa' za milion satelita namenjenih računarskim centrima za potrebe veštačke inteligencije.
- Astronomi i deo javnosti upozoravaju da bi takav projekat mogao da ugrozi posmatranje noćnog neba i ranija ulaganja u astronomske objekte.
Najbopgatiji čovek na svetu Ilon Mask planira da svakom detetu u Sjedinjenim Američkim Državama pokloni po dve akcije kompanije „Spejs eks”, čime nastoji da pridobije podršku javnosti za svoje poslove vezane za satelite i veštačku inteligenciju, u trenutku kada se tehnološki sektor suočava sa intenzivnim nadzorom javnosti i političara.
Mask je najavio ovu podelu akcija, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 18 milijardi dolara, uoči praznika Dana zahvalnosti, samo nekoliko sati nakon što je „Spejs eks” u sredu dobio odobrenje američkih vlasti za postavljanje milion satelita koji će služiti kao svemirski centri za obradu podataka, prenosi Rojters.
Mask želi da proširi ulogu „Spejs eksa” u industriji veštačke inteligencije, iako ubrzani razvoj računarske infrastrukture izaziva zabrinutost zbog uticaja na životnu sredinu, kao i zbog ekonomskog i političkog uticaja tehnoloških milijardera.
Protivnici izgradnje centara za obradu podataka bili su među najuspešnijim kandidatima Demokratske stranke na američkim međuizborima održanim ovog meseca.
Savezna komisija za komunikacije (FCC) saopštila je da je odobrila predlog kompanije „Spejs eks” o formiranju sazvežđa satelita, da bi se zadovoljila sve veća potražnja za računarskim kapacitetima potrebnim za veštačku inteligenciju.
Astronomi su već dugo zabrinuti zbog ovakvih poduhvata u svemiru, a Američko astronomsko društvo izrazilo je „razočaranje i zaprepašćenje” odlukom FCC-a.
Upozorili su da bi predloženo sazvežđe satelita „ozbiljno ugrozilo decenije saveznih ulaganja u astronomske objekte”, kao i mogućnost astronoma i šire javnosti da posmatraju i proučavaju noćno nebo.
Mask je u kratkoj objavi na platformi X naveo da bi deca dobila po jednu akciju od kompanije „Spejs eks” i još jednu od njega lično. Dodao je da će akcije kompanije „Spejs eks” biti prenete sledećeg meseca.
„Akcije koje ja poklanjam biće prenete kada istekne period zabrane njihove prodaje u junu sledeće godine”, naveo je Mask.
Kurir.rs/Agencije