Slušaj vest

Najbopgatiji čovek na svetu Ilon Mask planira da svakom detetu u Sjedinjenim Američkim Državama pokloni po dve akcije kompanije „Spejs eks”, čime nastoji da pridobije podršku javnosti za svoje poslove vezane za satelite i veštačku inteligenciju, u trenutku kada se tehnološki sektor suočava sa intenzivnim nadzorom javnosti i političara.

Mask je najavio ovu podelu akcija, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 18 milijardi dolara, uoči praznika Dana zahvalnosti, samo nekoliko sati nakon što je „Spejs eks” u sredu dobio odobrenje američkih vlasti za postavljanje milion satelita koji će služiti kao svemirski centri za obradu podataka, prenosi Rojters.

Mask želi da proširi ulogu „Spejs eksa” u industriji veštačke inteligencije, iako ubrzani razvoj računarske infrastrukture izaziva zabrinutost zbog uticaja na životnu sredinu, kao i zbog ekonomskog i političkog uticaja tehnoloških milijardera.

Protivnici izgradnje centara za obradu podataka bili su među najuspešnijim kandidatima Demokratske stranke na američkim međuizborima održanim ovog meseca.

Foto: EPA / NASA

Savezna komisija za komunikacije (FCC) saopštila je da je odobrila predlog kompanije „Spejs eks” o formiranju sazvežđa satelita, da bi se zadovoljila sve veća potražnja za računarskim kapacitetima potrebnim za veštačku inteligenciju.

Astronomi su već dugo zabrinuti zbog ovakvih poduhvata u svemiru, a Američko astronomsko društvo izrazilo je „razočaranje i zaprepašćenje” odlukom FCC-a.

Upozorili su da bi predloženo sazvežđe satelita „ozbiljno ugrozilo decenije saveznih ulaganja u astronomske objekte”, kao i mogućnost astronoma i šire javnosti da posmatraju i proučavaju noćno nebo.

Mask je u kratkoj objavi na platformi X naveo da bi deca dobila po jednu akciju od kompanije „Spejs eks” i još jednu od njega lično. Dodao je da će akcije kompanije „Spejs eks” biti prenete sledećeg meseca.

„Akcije koje ja poklanjam biće prenete kada istekne period zabrane njihove prodaje u junu sledeće godine”, naveo je Mask.