Slušaj vest

Prema procenama zapadnih obaveštajnih službi, Rusija se sprema da do kraja godine lansira satelit naoružan nuklearnim oružjem. Takav potez bi mogao ozbiljno da ugrozi globalne komunikacije, a satelit bi, prema izveštajima, mogao biti lansiran u roku od 60 dana i uskoro postati operativan, piše Gardijan.

Šta se nalazi u izveštaju

U zajedničkom izveštaju nemačkih javnih službi NDR i WDR i dnevnih novina Süddeutsche Zeitung, navodi se da su zapadne obaveštajne službe, uključujući nemački BND i oružane snage, razmenile informacije o postojanju nuklearnog satelita Sputnjik-S. Prema ovim informacijama, satelit je sastavljen pre nekoliko godina, trenutno se nalazi u Moskovskoj oblasti i mogao bi biti lansiran do kraja godine. Portparol nemačke vlade rekao je da obaveštajne podatke shvataju „veoma ozbiljno“.

Kakav bi bio efekat nuklearne eksplozije

Pošto u svemiru nema atmosfere, karakteristični oblak u obliku pečurke se ne formira, već se energija nuklearne eksplozije oslobađa kao zračenje. Detonacija bi bila izuzetno razorna u niskoj Zemljinoj orbiti, na visini do 2.000 kilometara, gde se nalazi većina satelita.

Džonatan Makdauel, astrofizičar i profesor emeritus u Centru za istraživanje svemira Univerziteta u Daremu, objašnjava dva glavna efekta. Prvi je da bi rendgenski zraci i drugi oblici zračenja mogli da unište sve što je u vidokrugu detonacije, što bi onesposobilo ili oštetilo satelite u radijusu od hiljada kilometara. Drugi efekat je mogućnost da čestice zračenja dospeju do donje atmosfere i formiraju novi „Van Alenov pojas“. Ovaj termin se odnosi na dve prirodne trake zračenja koje okružuju Zemlju i štite je od solarnih oluja.

Ovim bi se ponovio scenario iz 1962. godine, kada su Sjedinjene Države detonirale termonuklearnu bombu na visini od 400 kilometara u okviru projekta Starfiš Prajm. Iako je tada u orbiti bilo znatno manje satelita, eksplozija je skratila vek trajanja dve svemirske letelice, Telstar 1 i Ariel-1.

„Morka zvezda je izazvala masivni skok zračenja mesecima koji je uticao na najmanje polovinu satelita koji su bili aktivni u to vreme, a nije ih bilo mnogo u to vreme“, rekao je Makdauel.

Kit Rajden, profesor svemirskog inženjerstva na Univerzitetu u Sariju, ističe da su sateliti u niskoj orbiti posebno ranjivi na udare zračenja. „Prirodni nivoi zračenja u tom području su relativno niski, tako da sateliti koji kruže oko njih nisu dizajnirani da podnesu visoke nivoe zračenja. Dakle, neočekivani skok zračenja bi ih lako mogao onesposobiti“, objašnjava Rajden.

Koja orbita je najviše ugrožena

U niskoj Zemljinoj orbiti nalazi se oko 17.000 satelita. Među njima su sistemi za prognozu vremena, praćenje klime i vojne svrhe, kao i mreža Starlink Ilona Maska, koja pruža širokopojasni internet. Starlink igra ključnu ulogu u odbrani Ukrajine od ruske invazije. Međunarodna svemirska stanica (MKS) je takođe u niskoj orbiti, a Rusija je takođe uključena u njen rad. To je takođe područje gde su planirani Maskovi planirani centri svemirskih podataka. Sateliti za televizijski prenos, GPS i druge komunikacije nalaze se u višim orbitama, koje su manje sklone uticaju nuklearnog oružja.

Koliko bi vremena bilo potrebno za oporavak?

Makdauel kaže da je veštački Van Alenov pojas stvoren nakon projekta Starfiš Prajm trajao oko pet godina.

„Detonacija ima trenutne efekte, ali takođe ima dugoročne posledice po životnu sredinu koje bi godinama oštećivale satelite. Moglo bi da potraje godinama, čak i decenijama, da se zarobljene čestice rasprše iz tog radijacionog pojasa“, rekao je on. Rajden dodaje: „Podjednako važno je da svemirska industrija ne bi imala kapacitet da obnovi i lansira toliko svemirskih letelica u kratkom vremenskom periodu.“

Da li bi se eksplozija osetila na Zemlji

Eksplozija projekta Starfiš Prajm, stotinama kilometara niže, na Havajima, izbacila je uličnu rasvetu, aktivirala alarme protiv provale i poremetila telefonske linije.

„Moglo bi biti posledica po računare i elektronske sisteme u onim delovima Zemlje sa kojih je eksplozija bila vidljiva“, kaže Makdauel.

Rajden napominje da su Starfiš i drugi nuklearni testovi sprovedeni iznad retko naseljenih područja, zbog čega je lokacija detonacije ključna.

„Mnogo zavisi od toga gde se tačno dogodila eksplozija“, dodao je.

Projekat Starfiš Prajm je takođe stvorio impresivne efekte slične aurori. Nebo se obasjalo nijansama zelene, žute i crvene, a jedan izveštaj je čak pomenuo „ogromne bele duge“.

„Imali biste ogromne svetlosne efekte slične aurori. To ne bi prošlo nezapaženo. Teško je biti diskretan sa nuklearnim bombama“, rekao je Makdauel.

Koliko je verovatan takav scenario?

Evropski bezbednosni zvaničnik rekao je za Gardijan da sumnja da bi Rusija to učinila. Rekao je da bi takav potez izazvao ogromnu štetu zapadnim ekonomijama, ali bi i teško pogodio Rusiju. Eksploziju je teško kontrolisati i verovatno bi oštetila i ruske i kineske satelite. „To bi bilo kao da sebi pucate u nogu“, rekao je zvaničnik.

Zvaničnik je podsetio na ruske nuklearne pretnje od početka rata u Ukrajini, kada je Rusija podigla borbenu gotovost svojih nuklearnih snaga 2022. godine, što je praćeno pokretima trupa i oružja. „Tada su blefirali, a čini se da je ovo sada blef“, zaključio je.

Makdauel je takođe skeptičan. On smatra da je detoniranje nuklearnog oružja u svemiru „toliko glupa ideja“ da bi se nesumnjivo smatralo činom objave rata.