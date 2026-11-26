HOSPITALIZOVANO DVOJE ZBOG SUMNJE NA MAJMUNSKE BOGINJE: Epidemiološka istraga u toku, pacijenti pod nadzorom u Rusiji
Dve osobe su hospitalizovane sa sumnjom na majmunske boginje u u Sankt Peterburgu u Rusiji i nalaze se pod medicinskim nadzorom, saopštila je danas pres služba međuregionalne kancelarije Rospotrebnadzora za grad i region.
Sproveden je kompletan niz protivepidemijskih mera, preneo je TASS.
"Tokom epidemiološke istrage, u toku je rad na identifikaciji kontakata. Dve osobe su hospitalizovane i nalaze se pod medicinskim nadzorom. Izdati su nalozi za dezinfekciju", navodi se u saopštenju.
Agencija je pojasnila da je epidemiološka istraga u toku i da je situacija pod kontrolom.
Rospotrebnadzor je razvio i registrovao moderne, visokotehnološke test sisteme za dijagnostikovanje majmunskih boginja, koji omogućavaju brzo otkrivanje virusa.
Sredinom oktobra, pres služba Međuregionalnog ureda Rospotrebnadzora za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast izvestila je da je pet osoba sa sumnjom na majmunske boginje hospitalizovano u Sankt Peterburgu u blagom do umerenom stanju.
Pacijenti su otpušteni dve nedelje kasnije.
Kurir.rs/Tanjug