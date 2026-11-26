U Hrvatskoj i Rumuniji registrovani su sporadični slučajevi gube

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Dve osobe su hospitalizovane sa sumnjom na majmunske boginje u u Sankt Peterburgu u Rusiji i nalaze se pod medicinskim nadzorom, saopštila je danas pres služba međuregionalne kancelarije Rospotrebnadzora za grad i region.

Sproveden je kompletan niz protivepidemijskih mera, preneo je TASS.

"Tokom epidemiološke istrage, u toku je rad na identifikaciji kontakata. Dve osobe su hospitalizovane i nalaze se pod medicinskim nadzorom. Izdati su nalozi za dezinfekciju", navodi se u saopštenju.

Agencija je pojasnila da je epidemiološka istraga u toku i da je situacija pod kontrolom.

Rospotrebnadzor je razvio i registrovao moderne, visokotehnološke test sisteme za dijagnostikovanje majmunskih boginja, koji omogućavaju brzo otkrivanje virusa.

Sredinom oktobra, pres služba Međuregionalnog ureda Rospotrebnadzora za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast izvestila je da je pet osoba sa sumnjom na majmunske boginje hospitalizovano u Sankt Peterburgu u blagom do umerenom stanju.

Pacijenti su otpušteni dve nedelje kasnije.