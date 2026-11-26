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Saobraćaj u Sloveniji je danas zbog obilnih snežnih padavina koje su se nastavile u popodnevnim časovima na mnogim mestima bio u prekidu zbog nezgoda i proklizavanja, a zbog bure je neko vreme saobraćaj za kamp-prikolice, hladnjače i vozila sa ceradama bio zabranjen na brzom putu Vipava.

U prepodnevnim časovima s puta je sleteo autobus koji je prevozio decu, ali, na sreću, niko nije povređen.

Teška vozila su proklizala na Primorskom, Dolenjskom, Pomurskom i Štajerskom auto-putu.

Prema podacima ljubljanske saobraćajne policije, uslovi saobraćaja u tom području se smiruju, ali na saobraćajnicama još delimično ima snega, pa se vozači upozoravaju na klizave puteve, preneo je slovenački javni TV servis.

Prema podacima slovenačke Agencije za životnu sredinu, danas je u nizijama palo do pet centimetara snega, dok je u severnoj polovini zemlje izmereno oko 10 centimetara.

Najviše novog snega u periodu od srede do četvrtka palo je na severozapadu zemlje, a najmanje u južnoj Sloveniji, preneo je slovenački javni servis.

Na planinskom masivu Kanin tokom noći palo je 28 centimetara novog snega, čime je ukupna visina snežnog pokrivača dostigla 76 centimetara.

Na Kredarici je palo 22 centimetra novog snega, a ukupna visina snega iznosi pola metra.

Istovremeno, region Primorske suočio se sa obilnim kišama i visokim nivoom mora, što je dovelo do plavljenja pojedinih puteva i stambenih objekata, kao i do pojave nekoliko manjih klizišta. Saobraćaj je na mnogim mestima bio u prekidu zbog nezgoda i proklizavanja.

Ekipe zimske službe nalaze se na terenu još od kasnog popodneva u sredu, a angažovana su 153 radnika sa 102 vozila.

Nakon što su padavine jutros prestale, sneg je ponovo počeo da pada, šireći se sa jugozapada ka unutrašnjosti zemlje.

“Tokom noći očekujemo ponovni nalet slabog do umerenog snega. Ovaj slabi sneg biće nešto dugotrajniji, pa bi u pojedinim delovima zapada i juga tokom noći moglo da padne još oko pet centimetara snega, a na većim nadmorskim visinama i nešto više”, izjavio je meteorolog Urban Žagar.

Prema rečima Žagara, sneg će prestati da pada u petak, nakon čega će u većem delu zemlje do nedelje preovladavati oblačno vreme.