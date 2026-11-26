"LUKAŠENKO, DOVEDI PUTINA U KIJEV"! Zelenski odgovorio predsedniku Belorusije: Mi ćemo vam garantovati bezbedan dolazak!
- Lukašenko je ponudio da lično odvede Zelenskog u Moskvu na pregovore sa Putinom i garantuje mu bezbednost, uz ocenu da bi tri slovenska naroda mogla brže da okončaju rat bez evropskih posrednika.
- Zelenski je taj predlog nazvao potpuno neozbiljnim i poručio da nije 'kofer' koji neko može da ukrca u avion, već da Lukašenko može da dovede Putina u Kijev uz bezbedan dolazak.
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenkoizjavio je danas da je spreman da "odvede" ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Moskvu na pregovore sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i da mu bude lični garant bezbednosti.
Lukašenko je u intervjuu za francuski nedeljnik "Poen" ocenio da bi tri slovenska naroda mogla brže da okončaju rat bez učešća evropskih posrednika.
"Putin je rekao u jednom trenutku, i to je svakako ozbiljan zahtev: ako Zelenski želi, neka dođe u Moskvu. Pa, Volođa Zelenski i ja bismo mogli da sednemo u avion i odletimo u Moskvu. Razumete, samo nas dvojica, a ja bih garantovao njegovu bezbednost i sve ostalo. Mogao bih da sednem sa njim, mogli bismo da odletimo u Moskvu, sednemo i razgovaramo“, rekao je beloruski lider.
On je Zelenskog opisao kao "neiskusnog političara", poručivši mu da u slučaju odbijanja ponude nastavi da ratuje i ocenio da "Putin trenutno vodi na frontu".
"Predsednik Putin ipak pobeđuje na frontu. Kako god da se posmatra situacija, on pobeđuje", rekao je Lukašenko.
Govoreći o američkom predsedniku Donaldu Trampu, on je pohvalio njegovu ulogu u zaustavljanju vojne eskalacije oko rata u Ukrajini i istakao da je Tramp sprečio izbijanje Trećeg svetskog rata.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je danas predlog beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da ga lično "odvede" u Moskvu na pregovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom kao "potpuno neozbiljan", dodajući da on nije kofer koji neko može da ukrca u avion.
Zelenski je istovremeno poručio da bi beloruski lider mogao da povede Putina u Kijev uz garantovanu bezbednost.
"Neka Lukašenko povede Putina i zajedno s njim doleti u Kijev. A mi ćemo im garantovati bezbedan dolazak. Uostalom, reč je o pregovorima”, rekao je Zelenski.
On je naglasio je da Lukašenkov predlog ne smatra realnom osnovom za pregovore.
"Mi smo u ratu, ne možemo da se sastanemo u Moskvi, kao što ne možemo da se sastanemo ni u Kijevu. Svi to vrlo dobro razumemo”, poručio je Zelenski.
Kurir.rs/Tanjug