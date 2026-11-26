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Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenkoizjavio je danas da je spreman da "odvede" ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Moskvu na pregovore sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i da mu bude lični garant bezbednosti.

Lukašenko je u intervjuu za francuski nedeljnik "Poen" ocenio da bi tri slovenska naroda mogla brže da okončaju rat bez učešća evropskih posrednika.

"Putin je rekao u jednom trenutku, i to je svakako ozbiljan zahtev: ako Zelenski želi, neka dođe u Moskvu. Pa, Volođa Zelenski i ja bismo mogli da sednemo u avion i odletimo u Moskvu. Razumete, samo nas dvojica, a ja bih garantovao njegovu bezbednost i sve ostalo. Mogao bih da sednem sa njim, mogli bismo da odletimo u Moskvu, sednemo i razgovaramo“, rekao je beloruski lider.

On je Zelenskog opisao kao "neiskusnog političara", poručivši mu da u slučaju odbijanja ponude nastavi da ratuje i ocenio da "Putin trenutno vodi na frontu".

"Predsednik Putin ipak pobeđuje na frontu. Kako god da se posmatra situacija, on pobeđuje", rekao je Lukašenko.

Govoreći o američkom predsedniku Donaldu Trampu, on je pohvalio njegovu ulogu u zaustavljanju vojne eskalacije oko rata u Ukrajini i istakao da je Tramp sprečio izbijanje Trećeg svetskog rata.

Foto: EPA/Vladimir Astapkovichsputnikkre, AP/Efrem Lukatsky

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je danas predlog beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da ga lično "odvede" u Moskvu na pregovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom kao "potpuno neozbiljan", dodajući da on nije kofer koji neko može da ukrca u avion.

Zelenski je istovremeno poručio da bi beloruski lider mogao da povede Putina u Kijev uz garantovanu bezbednost.

"Neka Lukašenko povede Putina i zajedno s njim doleti u Kijev. A mi ćemo im garantovati bezbedan dolazak. Uostalom, reč je o pregovorima”, rekao je Zelenski.

On je naglasio je da Lukašenkov predlog ne smatra realnom osnovom za pregovore.

"Mi smo u ratu, ne možemo da se sastanemo u Moskvi, kao što ne možemo da se sastanemo ni u Kijevu. Svi to vrlo dobro razumemo”, poručio je Zelenski.