Slušaj vest

Finski predsednik Aleksandar Stub i norveški premijer Jonas Gar Stere uspostavili su tajni kontakt sa Kremljom preko ruskog oligarha kako bi sprečili mogući vojni sukob sa Rusijom u Baltičkom moru, otkriva američki Vol strit džurnal (WSJ).

Baltičko more je postalo jedno od najopasnijih područja mogućeg sukoba između Rusije i NATO-a. Moskva se plaši da bi zapadne zemlje mogle da blokiraju pomorske rute kojima izvozi naftu, dok su evropske zemlje sve više zabrinute zbog mogućnosti ruskog vojnog odgovora.

Rusija je poslala ratne brodove da zaštite tankere

Rusija transportuje više od 60 odsto nafte koju izvozi preko Baltičkog mora. Ovaj izvoz je važan izvor prihoda za finansiranje rata u Ukrajini. Ali Baltičko more je okruženo članicama NATO-a, a poslednjih meseci zapadne zemlje su pojačale kontrolu tankera koje Rusija koristi da bi zaobišla sankcije.

Od kraja 2024. godine, najmanje 14 tankera za koje se sumnja da pripadaju ruskoj "tajnoj" floti je zaustavljeno ili pregledano.

Deset takvih slučajeva je zabeleženo početkom ove godine.

Moskva je odgovorila slanjem ratnih brodova da prate tankere i spreče zapadne mornarice i obalske straže da se ukrcaju na njih. Neki od ovih brodova nose rakete koje mogu biti opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Za nešto više od godinu dana, nemačka obalska straža zabeležila je 260 takvih pratnji u Baltičkom i Severnom moru.

U maju je Rusija usvojila zakon kojim se dozvoljava upotreba vojne sile za zaštitu trgovačkih brodova. Istovremeno, Kalinjingrad, njena baltička enklava, dodatno je opremljen dronovima, moćnim radarima i sistemima za elektronsko ratovanje.

Ruski ratni brod zamalo se sukobio s nemačkom obalnom stražom

Incident 30. juna pokazao je koliko je situacija opasna. Aktivisti Grinpisa na gliserima približili su se tankeru Kira K, koji plovi pod panamskom zastavom i povezuje se sa ruskom "flotom u senci".

Ruska korveta "Soobraziteljni" krenula je ka njima, očigledno verujući da su to pripadnici obalske straže koji će uskoro pregledati tanker. Ruski komandant je upozorio brodove preko radija da se udalje.

Brod nemačke obalske straže Bajrojt se potom pomerio da zaštiti aktiviste. Nemački komandant je uspeo da smiri situaciju objasnivši Rusima da su oni civilni demonstranti i da niko nema nameru da pregleda tanker.

Nemački komandant je kasnije upozorio svoje pretpostavljene da postoji veliki rizik od eskalacije.

Incident nije bio jedini. 14. septembra, isti ruski ratni brod je ispalio baklje na danski vojni helikopter koji ga je pratio. 18. oktobra, dva ruska ratna broda sprečila su dansku i nemačku obalsku stražu da se približe tankeru čiji je motor otkazao kod ostrva Bornholm.

1/6 Vidi galeriju Ruski tanker Foto: STR/EFE, Ramon Espinosa/AP

Moskva zapretila preventivnim nuklearnim udarima

Strahovi Moskve od moguće blokade dodatno su pojačani izjavama evropskih političara.

11. septembra, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski predložio je tako agresivne vojne vežbe NATO-a u blizini Kalinjingrada da bi Putin morao da povuče deo svojih snaga iz Ukrajine iz straha od napada.

Nekoliko dana kasnije, estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna rekao je Ujedinjenim nacijama da bi Estonija, Finska i NATO mogli da zatvore Finski zaliv u roku od nekoliko sati.

1/8 Vidi galeriju Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske Foto: Evgeniy Maloletka/AP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Još u avgustu, Rusija je upozorila evropske pokušaje da zaustave piratstvo tankera i najavila vojni odgovor. U septembru je Kremlj poslao NATO-u pismeno upozorenje da je spreman da izvrši preventivne nuklearne udare kako bi zaštitio svoje interese na Baltiku, čak i ako ruska teritorija ne bude napadnuta.

Aleksandar Vološin, bivši šef Putinovog kabineta koji povremeno pomaže Kremlju u kontaktima sa Zapadom, rekao je da Rusija ne bi mogla da spreči blokadu Baltika ili Kalinjingrada konvencionalnim oružjem jer su njene snage angažovane u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Moskva ne bi imala drugog izbora nego da odgovori trenutnim preventivnim nuklearnim udarima u takvoj situaciji.

Zbog opasnosti od eskalacije, Pentagon je krajem oktobra upozorio baltičke saveznike da ublaže svoje izjave o mogućim vojnim potezima protiv Rusije.

ruska eksklava Kalinjingrad Foto: Shutterstock

Finski predsednik je kontaktirao Putina preko oligarha

Zapadni zvaničnici pokušavaju da ubede Moskvu da NATO nema planove da blokira Baltičko more. Zbog toga je Finska pozvala ruskog ambasadora na intervju, ali se Stub plašio da poruka ne dopire do Putina.

Zato su se Finska i Norveška obratile ruskom oligarhu koji ima direktan pristup Kremlju. Prema izvorima WSJ-a, oligarh je otputovao u Norvešku na razgovore sa visokim zvaničnicima, a zatim se vratio u Moskvu da bi preneo poruku Putinu.

Nekoliko dana kasnije, 27. oktobra, Stub i Stere su razgovarali sa Putinom telefonom. Razgovor je trajao oko sat i po.

Zvanična tema je bila kraj rata u Ukrajini i priprema novih mirovnih pregovora. Ali, prema WSJ-u, dvojica lidera su imala još jedan važan cilj: da ubede Putina da NATO ne priprema pomorsku blokadu Rusije.

"Nemamo nameru da blokiramo Baltičko more u mirnodopsko vreme, možete računati na to. Postupaćemo u skladu sa zakonom", rekao je Stub Putinu, prema dva izvora koja su bila prisutna na razgovoru.

Putin je javno pohvalio dvojicu lidera nakon razgovora, ali je upozorio da neko želi da pretvori Baltičko more u novi Ormuski moreuz, gde je rat između SAD i Irana privremeno poremetio isporuke nafte i izazvao nagli rast cena energije.

"Mi to ne želimo, ali ćemo odgovoriti na svaki izazov", rekao je Putin. Takođe je upozorio da u slučaju prevelike eskalacije neće biti pobednika.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Ukrajinski napad stavlja sporazum na probu

Stubovo obećanje da će Finska poštovati međunarodno pomorsko pravo ubrzo je stavljeno na probu. Ukrajinski dronovi napali su ruski teretni brod Sparta II, za koji je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da nosi oružje.

Zelenski je u intervjuu za Blumberg objavljenom u utorak rekao da je brod bio legitimna vojna meta. Potvrdio je da je napad izvršen u ruskim vodama, ali je oštećeni brod potom stigao do finskih teritorijalnih voda.

Takođe je priznao da su neki od evropskih partnera Ukrajine zabrinuti zbog takvih napada na Baltiku. Finske vlasti su pokrenule operaciju spasavanja u saradnji sa Rusijom. Požar na brodu je ugašen, a ruskim vlastima je dozvoljeno da odvuku oštećeni brod.

Ovo je, prema pisanju WSJ-a, sprečilo novu eskalaciju između Rusije i NATO-a.