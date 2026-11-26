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Ministarstvo odbrane Velike Britanije poslalo je pisma vojnim rezervistima, veteranima koje u toj zemlji nazivaju strateškom rezervom, u kojima im poručuje da se pripreme za poziv u rat.

Dejl telegraf saznaje da su, prvi put od Hladnog rata, pisma poslata na adresu oko 100.000 strateških rezervista.

Njima se nudi im mogućnost da se dobrovoljno prijave za obuku i vežbe, poput vojne vežbe NATO "Nepokolebljivi branilac" (Steadfast Defender), koju Alijansa organizuje na svake tri godine, a naredna će biti održana u proleće 2027.

U pismima, koja su dobili strateški rezervisti iz sva tri roda oružanih snaga, sa potpisima njihovih načelnika, takođe je zatraženo da ažuriraju svoje kontakt podatke i dostave informacije o trenutnom poslu koji obavljaju i veštinama koje poseduju.

Britanski list navodi da ovaj potez dolazi usred sve većih pretnji koje dolaze iz Rusije, čiji predsednik Vladimir Putin želi da testira odlučnost NATO.

Udar raketa i drona u Poljskoj

Podseća se da je prošle nedelje Rusija ispalila krstareće rakete i dron na područje na istoku Poljske, na manje od 100 kilometara od mesta gde se održavala vojna vežba koju je predvodila Velika Britanija i to na dan kada su ministar odbrane Ves Striting i Harv Smit, načelnik Generalštaba Kraljevskih vazduhoplovnih snaga (RAF), posetili trupe.

1/9 Vidi galeriju Britanska vojska Foto: Shutterstock, Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

Juče je objavljeno da je RAF tokom noći premestio avione u hangare i planira da izgradi mreže protiv dronova kako bi borbene letelice u britanskim bazama zaštitio od udara bespilotnih letelica.

"Britanija mora da bude spremna za rat za 1.000 dana"

Striting je ranije upozorio da Britanija mora da bude spremna za rat za 1.000 dana.

- Da budemo spremnni sa našim saveznicima da se borimo i pobedimo - poručio je Striting.

U razgovoru za Skaj njuz Striting je jutros rekao da Britanija "deluje u okruženju povećanih pretnji" i da je kontaktiranje rezervista bila "razumna, neophodna mera predostrožnosti", ali i da Ujedinjeno Kraljevstvo mora da bude "spremno za najgore".

1/5 Vidi galeriju Britanska vazduhoplovna baza Ferford Foto: Tolga Akmen/EPA

Dejli telegraf saznaje da vlada u Londonu nastoji da osigura veću "dubinu" sopstvene otpornosti na napade, jer Velika Britanija sada "ozbiljnije" gleda na Član 3 NATO, koji zahteva od zemalja članica da "održavaju i razvijaju svoje individualne i kolektivne kapacitete za otpor oružanom napadu".

Nisu imali manje vojnika još od Napoleonovih ratova

Podseća se da britanska vojska trenutno ima najmanje pripadnika još od Napoleonovih ratova, s oko 73.000 aktivnih vojnika.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

Ministarstvo odbrane u Londonu je saopštilo da je slanje pisama veteranima "praktičan korak ka jačanju spremnosti i odvraćanja, koji pomaže u smanjenju rizika od sukoba".

Britanski list precizira da su pisma poslata strateškim rezervistima, odnosno veteranima koji su nedavno napustili vojsku i zadržavaju obavezu da budu pozvani u izuzetnim okolnostima, za razliku od onih koji se dobrovoljno prijavljuju kao redovni civili.

1/4 Vidi galeriju Povlačenje američkih bormbardera B-1 iz britanske baze RAF Ferford Foto: screenshot YT/BBCNews

"Ako ste nekada bili vozač tenka..."

Izvor iz vojske kazao je da su pisma upućena radi unapređenja "podataka i informacija" o bivšem vojnom osoblju.

- Samo zato što ste nekada bili vozač tenka u vojsci, vaše civilne veštine sada mogu biti potpuno drugačije i zapravo korisnije za odbranu - rekao je .izvor Dejli telegrafa.

1/4 Vidi galeriju Ves Striting, ministar odbrane Velike Britanije Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

On je dodao da niko ovim ne sugeriše da će rezervisti iznenada biti mobilisani.

- Ali, bili bismo ludi da nemamo bazu podataka i pristup njima. Ako vam ikada zatreba, postoji dosta stvari koje su prilično zarđale. Prva faza je utvrđivanje ko su oni, gde su i koje su njihove veštine - naveo je izvor britanskog lista.

Pad ruskog drona u Poljskoj Foto: X printscreen

Bivši načelnik Generalštaba govorio da vlada mora da "mobiliše naciju"

Dejli telegraf je ranije objavio da je, kada je lord Patrik Sanders bio načelnik Generalštaba britanske vojske, poručio vladi da će morati da "mobiliše naciju" da se bori u ratu protiv Rusije jer je britanska vojska premala.

Prošle godine, vlada je u svom strateškom pregledu ciljeva odbrane istakla potrebu da svaki deo društva igra ulogu u odbrani nacije.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Takođe je preporučeno ponovno angažovanje u radu sa strateškom rezervom kako bi se iskoristile njihove veštine i iskustvo, ukoliko bude potrebno.