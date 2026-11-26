Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najmanje sedam osoba je povređeno, a četiri su u kritičnom stanju nakon što je snažna eksplozija potresla veliko naftno postrojenje u Bangkoku.

Ogromna eksplozija izazvala je razbuktali požar u prestonici Tajlanda u četvrtak, što je dovelo do masovne evakuacije. Od sedam povređenih, najmanje četiri osobe su u kritičnom stanju, navodi Medicinski centar Eravan u Bangkoku.

Dramatične fotografije i snimci prikazuju ogromnu vatrenu loptu iz koje kulja gust crni dim. Požar je izbio oko 15 časova po lokalnom vremenu.

Stanovnicima je upućen apel da izbegavaju to područje, uz masovno upozorenje o opasnosti poslato na mobilne telefone.

Kompanija "Bangčak", u čijem je vlasništvu ovo postrojenje, potvrdila je da je došlo do požara i saopštila da je pokrenula istragu o njegovom uzroku.

Iz kompanije su naveli da su nakon požara obustavili sve aktivnosti u svojoj rafineriji nafte Pra Kanong.

Ovaj prostrani kompleks, smešten u blizini centra Bangkoka, peto je najveće postrojenje na Tajlandu sa kapacitetom od 120.000 barela dnevno.