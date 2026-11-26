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Svakog jutra, stotine stanovnika Kijeva prelaze Južni most preko reke Dnjepar peške na putu do posla. Donedavno su istu razdaljinu prelazili metroom za nekoliko minuta, ali pošto ta opcija više nije dostupna, dnevno putovanje može se produžiti na nekoliko sati, piše Kijevski independent.

Dok su ruski udari ranije ciljali mostove duž linije fronta kako bi prekinuli snabdevanje ukrajinske vojske, u oktobru su prvi put ciljali prelaze u glavnom gradu.

Mesec dana kasnije, Kijev je uzvratio operacijom u sedam faza koja je delimično srušila Krimski most, glavnu vezu između poluostrva Krim i Rusije. Međutim, vojni analitičari upozoravaju da pravi cilj ovih napada nije direktno napredovanje na frontu.

- Uništavanje mostova u Kijevu ne bi značajno pomoglo Rusiji da ubrza svoje napredovanje na liniji fronta. Ali čak ni uništavanje Krimskog mosta ne menja suštinski situaciju na liniji fronta za Ukrajinu, ističe za Kijevski independent Emil Kastehelmi, analitičar finske grupe "Crna ptica".

Zašto su mostovi postali nova meta

Od početka jeseni, ruske snage su napale kijevske mostove najmanje pet puta i oštetile pet od šest gradskih prelaza, samo je most Metro pošteđen. Udari uglavnom oštećuju kolovoze, što uzrokuje zatvaranje saobraćaja od nekoliko sati do nekoliko dana.

Međutim, takvi napadi teško mogu potpuno srušiti masivne mostove iz sovjetskog doba, čak i kada se koriste balističke rakete sa bojevim glavama od pola tone ili dronovi dugog dometa sa deset puta manjom razornom moći.

Stručnjak za avijaciju Konstantin Krivolap opisuje napade dronova kao "ujede komaraca", ali upozorava da potpuno uništenje možda nije cilj.

1/9 Vidi galeriju Ruski udari na mostove u Kijevu Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, screenshot X, Serhii Okunev / AFP / Profimedia

- Glavna namera bi mogla biti jednostavno zaustavljanje saobraćaja, poremećaj logistike i povećanje psihološkog pritiska na stanovništvo, objašnjava Krivolap.

U gradu sa više od tri miliona stanovnika koji je podeljen na dva dela rekom Dnjepar, zatvaranje ključnih puteva izaziva potpuni saobraćajni kolaps.

Na primer, skoro pola miliona stanovnika okruga Poznjaki, Osokorki i Harkovski zavisi od Južnog mosta, zbog čega gradske vlasti već razmatraju postavljanje privremenih pontonskih prelaza.

Putinov ponos pod vodom

S druge strane, udari na Krimski most dug 19 kilometara preko Kerčkog moreuza nose ogromnu simboličku i logističku težinu. S obzirom na to da je autoput R-280 kroz okupirani jug Ukrajine pod stalnom ukrajinskom vatrom, most je ključan za snabdevanje ruskih snaga na južnom frontu.

Nakon napada 2022, 2023. i 2025. godine, 17. novembra 2026. godine, ukrajinske snage su sprovele višefaznu operaciju u kojoj su probile višeslojnu protivvazdušnu odbranu i pogodile ključnu gredu ispod kolovoza teškim oružjem sa bojevom glavom težine oko jedne tone.

Deo konstrukcije se srušio u more, poremetivši drumski saobraćaj i sprečivši brodove da prolaze ispod lukova.

Ukrajinski vojni stručnjak Andrij Haruk procenjuje da će rekonstrukcija lukova teških 11.000 tona trajati najmanje godinu dana, a moguće i duže, jer ukrajinska kontrola nad morem i vazduhom u tom delu Crnog mora otežava isporuku teške mehanizacije. Iako Kremlj umanjuje značaj štete, redovi na benzinskim pumpama širom Krima su sve duži, što produbljuje nestašicu goriva koja traje od maja.

Istog dana kada je pogođen Krimski most, Rusija je napala tri mosta u Kijevu – Južni, Severni i Podilsko-Voskresenski.

Bivši oficir ukrajinskog vazduhoplovstva Anatolij Hrapčinski naglašava da ovo nije bila improvizovana osveta za Kerč, jer se takve akcije planiraju unapred, ali upozorava na ključnu razliku: dok je Ukrajina presekla vojnu rutu snabdevanja preciznim udarom, ruski napad usred jutarnjeg špica bio je "školski primer terora" protiv civilne infrastrukture.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski podsetio je da su pre operacije na Krimu Rusi već 109 puta ciljali ukrajinske mostove, rekavši da je Kerčki most legitimna vojna meta i objavivši njegov konačan kraj: "Taj most neće opstati". Železnički deo mosta je i dalje u funkciji.

Šta je sledeće?

Čak i bez Krimskog mosta, Rusija može da snabdeva vojsku preko kopnenog koridora na jugu Ukrajine, mada sa znatnim poteškoćama.

Istovremeno, Moskva pokušava da parališe grad svojim napadima na Kijev, koji generiše više od 10 odsto ukrajinskog BDP-a i gde se nalazi veliki deo vojne industrije.

- Ako Rusija uspe da preseče Ukrajinu na dva dela, odbrana istoka i juga biće potkopana. To je deo pristupa totalnom ratu - slabljenje fronta slabljenjem pozadine, objašnjava analitičar Nikola Bjeleskov, dodajući da se Moskva nada da će frustrirani građani prestonice izvršiti pritisak na vladu.