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Rusija i Ukrajina obavile su još jednu razmenu tela vojnika poginulih u borbama, po principu 250 za 22, preneli su ruski mediji.

Vojni dopisnik Aleksandar Koc saopštio je da je proces prenosa tela završen i da je Rusija predala Ukrajini tela 250 pripadnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je preuzela tela 22 svoja poginula vojnika, preneo je TASS.

"Još jedna razmena tela. Proces prenosa tela je upravo završen. Ukrajini smo predali tela 250 ukrajinskih vojnika i vratili 22 naša poginula vojnika u njihovu domovinu", napisao je Koc na svom kanalu na platformi Maks.

Ruski medij RBC izvestio je o razmeni, pozivajući se na Šamsaila Saralijeva, poslanika donjeg doma ruskog parlamenta, odnosno Državne dume, koji je potvrdio da se razmena odvija po principu 250 za 22.