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Grupa albanskih studenata najavila je danas stvaranje nove političke stranke pod nazivom "Ujedinjeni za Albaniju", sastavljenu od mladih ljudi, stručnjaka i predstavnika albanske dijaspore.

Kako su naveli, inicijativa nastala iz 180-dnevnih protesta, ima za cilj da postane "nova politička alternativa, zasnovana na pravdi, meritokratiji, transparentnosti i odgovornosti".

Predstavnici inicijativne grupe su objavili da je počeo proces prikupljanja potrebnih potpisa za stvaranje političkog entiteta i da u narednim nedeljama planiraju da održe sastanke sa građanima u gradovima i selima širom zemlje, kao i sa Albancima koji žive van Albanije.

Naveli su da nova stranka ima za cilj da stvori političku alternativu otvorenu za sve građane koji traže drugačiji model upravljanja, gde institucije funkcionišu na osnovu vladavine prava i odgovornosti, saopštili su albanski studenti.

1/6 Vidi galeriju Albanija Tirana protest demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

"Tokom 180 dana, hiljade mladih ljudi, roditelja, nastavnika i građana pokazali su da Albanija nije umorna. Budna je i ujedinjena.

Ovaj glas pripada svima onima koji su se pridružili zahtevima protesta. Stranka 'Ujedinjeni za Albaniju' ponudiće im ustavni put ka uspostavljanju vladavine prava", navodi se u saopštenju studenata.

Kako je istaknuto, stranka ne dolazi sa pisanim programom iza zatvorenih vrata.

"U narednim nedeljama bićemo sa vama, u gradovima i selima, kao i svuda gde naši sunarodnici žive. Želimo da ujedinimo glasove, iskustva i volju Albanaca da zajedno izgradimo novu alternativu, da ujedinimo Albaniju i damo zemlji pravac koji zaslužuje. Mi ne dajemo obećanja, mi postavljamo standarde. Svaka naša obaveza imaće merljiv cilj, imenovanu odgovornu stranu, izračunate troškove i rok", navodi se.

1/8 Vidi galeriju Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Protesti studenata i građana u Albaniji počeli su u oktobru i eskalirali su u velike antivladine demonstracije u Tirani i drugim gradovima uz zahtev za ostavkom premijera Edija Rame.

Demonstranti traže odlazak Rame koji je na vlasti od 2013. godine i u četvrtom je mandatu i promene u celokupnom političkom establišmentu i ukazuju na loše uslove na univerzitetima, visoke troškove studiranja, nedovoljnu finansijsku podršku, skupe kirije i slabe šanse za zaposlenje nakon diplomiranja.

Protesti su se nadovezali na letnja okupljanja, tzv. „flamingo“ revoluciju, masovni protestni pokret u koji je započeo u maju protiv izgradnje luksuznih turističkih kompleksa u zaštićenim prirodnim područjima, kada su se ekološki aktivisti pobunili se zbog najavljene gradnje luksuznih rizorta povezanih sa zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom.