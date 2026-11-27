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Velika Britanija izdvojiće 9,5 miliona funti za izgradnju vetroparka snage 200 megavata u Ukrajini, koji bi električnom energijom mogao da snabdeva oko 300.000 domaćinstava, objavio je Gardijan.

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband saopštio je da će investicija doprineti povećanju proizvodnih kapaciteta Ukrajine i smanjenju njene zavisnosti od fosilnih goriva.

Ed Miliband Foto: ANDY RAIN/EPA

Vlada u Londonu je do sada ponudila više od 770 miliona funti za obnovu ukrajinskog energetskog sektora, uključujući hitnu pomoć i dugoročna ulaganja u obnovljive izvore energije i nuklearnu proizvodnju.

Prema procenama ukrajinskih vlasti, ruski napadi uništili su ili oštetili više od 80 odsto predratnih proizvodnih kapaciteta električne energije u zemlji, koji su se najvećim delom oslanjali na gas.

Od početka rata u februaru 2022. godine, Ukrajina je instalirala više od tri gigavata kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, što predstavlja oko 20 odsto ukupnih instaliranih proizvodnih kapaciteta.

Izgradnju i upravljanje novim vetroparkom trebalo bi da preuzme kompanija Elementum enerdži, registrovana u Velikoj Britaniji, sa kancelarijama u Londonu, Kijevu i Odesi.