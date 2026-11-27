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Brazilska vlada odlučila je da trajno povuče svog ambasadora u Buenos Ajresu, Hulija Bitelija i neće pozvati argentinskog predsednika Havijera Mileijana inauguraciju Luiza Inasija Lule da Silve 5. januara, preneli su danas brazilski mediji, pozivajući se na zvanične izvore.

Odluka dolazi nakon što je argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kirno izrazio sumnju u izborni proces u kojem je Lula ponovo izabran za predsednika 25. oktobra.

Biteli je pozvan na konsultacije u julu, nakon što je Milei uvredio Lulu na predizbornom skupu Flavija Bolsonara u Brazilu.

Havijer Milei Foto: AP Natacha Pisarenko, Printscreen/Google Maps

On se sada neće vratiti na svoju funkciju, a ambasadom će upravljati otpravnik poslova, što smanjuje nivo zastupljenosti bez prekida diplomatskih odnosa, preneo je Merkopres.

Okidač za ovu odluku su bile Kirnove izjave u televizijskom programu tokom vikenda, kada je upitan zašto Milei nije čestitao Luli.

Bilo je situacija u izbornom procesu koje su na neki način bacale sumnju na celu situaciju, rekao je Kirno.

Brazilski Viši izborni sud proglasio je Lulu pobednikom, ispred Flavija Bolsonara za oko četiri miliona glasova, i nisu predstavljeni nikakvi dokazi o nepravilnostima.