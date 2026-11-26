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Australijska senatorka Fatima Pejman obraćala se Senatu sa svojom šestomesečnom ćerkom Alijom u naručju, dok se njena koleginica Lidija Torp, koja je sedela u redu iza nje, igrala žmurke sa devojčicom.

Scena je snimljena tokom debate o zakonu o digitalnoj dužnosti brige, koji bi trebalo da primora tehnološke kompanije da preuzmu veću odgovornost za štetu koju njihove platforme nanose korisnicima.

Pejman, držeći ćerku, tražila je od kolega podršku za izmene zakona, dok se Torp naginjala ka bebi iza sebe, praveći grimase i skrivajući lice, dok je mala Alija radoznalo pratila svaki njen pokret.

Snimak sednice objavio je australijski javni servis SBS News, a u roku od nekoliko sati proširio se društvenim mrežama. Korisnici su ga opisali kao redak trenutak topline u sali gde se obično vode žestoke političke debate.

Pejman je prva senatorka iz Zapadne Australije koja je dobila dete tokom svog mandata. Alija je rođena u maju ove godine, a porodica je prva četiri meseca provela u Pertu, nakon čega se Pejman vratila na posao.

Prisustvo bebe u sali nije kršenje pravila. Australijski Senat je 2016. godine promenio svoja pravila kako bi dozvolio roditeljima da dovode bebe u salu i brinu o njima tokom zasedanja.