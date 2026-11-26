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Predsednik Češke Petr Pavel izjavio je danas u Senatu češkog parlamenta da zemlje NATO treba da na provokacije, kao što su uletanja ruskih raketa i dronova u vazdušni prostor Poljske, odgovore onako kako bi reagovala sama Rusija - silom.

"Rusija ne bi oklevala da kazni silom bilo kakvo narušavanje svog vazdušnog prostora. Kada smo svedoci ponovljenih upada na suverenu teritoriju Alijanse onda moramo da reagujemo tako da to Rusija shvati", kazao je češki predsednik u javnoj raspravi o spremnosti Češke i njene armije za ratove, hibridne napade i krize.

Pavel je dodao da to znači da bi članice NATO trebalo da obaraju dronove i rakete koje, kako Rusija tvrdi, slučajno upadaju iz Ukrajine u njihov vazdušni prostor i naglasio je da Rusija poštuje samo onoga ko je spreman i rešen da se suprotstavi, kao što je Finska.

"Evropske zemlje moraju da sa Rusijom razgovaraju s pozicije samopouzdanja, sile i pritiska da obe strane poštuju pravila", kazao je Pavel.

1/15 Vidi galeriju Petr Pavel, predsednik Češke Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Predsednik Češke je upozorio na slabost Češke i dela Evrope koji razlikuju šta je mir, šta kriza, a šta rat, dok je Rusija odavno napustila takvo razmišljanje i istoriju vidi kao neprestani sukob u kojem se samo menjaju vrsta i intenzitet oružja i mera koje primenjuje.

1/5 Vidi galeriju Petr Pavel i Volodimir Zelenski razgovarali u Kijevu. Češki predsednik je izjavio da bi njegova zemlja mogla da pošalje trupe kao deo mirovne misije u Ukrajini. Foto: EPA/Czech Republic President Offic, EPA/SERGEY DOLZHENKO, AP

Predsednik Češke, general u penziji i svojevremeno šef Vojnog komiteta NATO, i ranije je više puta upozoravao, povodom upada ruskih raketa, dronova, kratkih uletanja aviona i helikoptera u vazdušni prostor zemalja NATO, da će verovatno doći dan kada će zapadni saveznici morati da nad svojom teritorijom obore i ruski avion.