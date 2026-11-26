"NATO NA ULETANJA RUSKIH RAKETA DA ODGOVORI SILOM"! Češki predsednik Pavel: Moskva ne bi oklevala da kazni silom bilo kakvo narušavanje svog vazdušnog prostora
- Češki predsednik Petr Pavel poručio je da NATO na upade ruskih raketa i dronova u vazdušni prostor Alijanse treba da odgovori silom, kao što bi reagovala i sama Rusija.
- Istakao je da bi članice trebalo da obaraju letelice koje narušavaju njihov prostor i da sa Moskvom razgovaraju s pozicije samopouzdanja, sile i pritiska.
Predsednik Češke Petr Pavel izjavio je danas u Senatu češkog parlamenta da zemlje NATO treba da na provokacije, kao što su uletanja ruskih raketa i dronova u vazdušni prostor Poljske, odgovore onako kako bi reagovala sama Rusija - silom.
"Rusija ne bi oklevala da kazni silom bilo kakvo narušavanje svog vazdušnog prostora. Kada smo svedoci ponovljenih upada na suverenu teritoriju Alijanse onda moramo da reagujemo tako da to Rusija shvati", kazao je češki predsednik u javnoj raspravi o spremnosti Češke i njene armije za ratove, hibridne napade i krize.
Pavel je dodao da to znači da bi članice NATO trebalo da obaraju dronove i rakete koje, kako Rusija tvrdi, slučajno upadaju iz Ukrajine u njihov vazdušni prostor i naglasio je da Rusija poštuje samo onoga ko je spreman i rešen da se suprotstavi, kao što je Finska.
"Evropske zemlje moraju da sa Rusijom razgovaraju s pozicije samopouzdanja, sile i pritiska da obe strane poštuju pravila", kazao je Pavel.
Predsednik Češke je upozorio na slabost Češke i dela Evrope koji razlikuju šta je mir, šta kriza, a šta rat, dok je Rusija odavno napustila takvo razmišljanje i istoriju vidi kao neprestani sukob u kojem se samo menjaju vrsta i intenzitet oružja i mera koje primenjuje.
Predsednik Češke, general u penziji i svojevremeno šef Vojnog komiteta NATO, i ranije je više puta upozoravao, povodom upada ruskih raketa, dronova, kratkih uletanja aviona i helikoptera u vazdušni prostor zemalja NATO, da će verovatno doći dan kada će zapadni saveznici morati da nad svojom teritorijom obore i ruski avion.
(Kurir.rs/Beta)