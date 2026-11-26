SNEG i LED OKOVALI AUSTRIJU! Totalni kolaps u Beču od jutros, hiljade ljudi bez struje, zatvoreni tuneli i delovi auto-puta, pravi haos tek sledi? (FOTO/VIDEO)
- Obilne snežne padavine izazvale su kolaps u Austriji, a u Beču su zatvoreni A21 i pojedini delovi saobraćajnica uz velike gužve i kašnjenja.
- U Koruškoj je oko 8.000 domaćinstava ostalo bez struje, dok su zatvoreni tunel Karavanke i delovi A10, a na planinskim prevojima obavezni su lanci.
Zima je u četvrtak čvrsto stegla Austriju – obilne snežne padavine koje su počele tokom noći izazvale su velike probleme u saobraćaju, brojne nezgode i nestanke struje širom zemlje. Situacija bi tokom dana mogla dodatno da se pogorša, jer meteorolozi najavljuju nastavak padavina.
U Beču i Gracu do sada je napadalo oko 10 centimetara snega, u Klagenfurtu 11, dok je u Špitalu na Dravi izmereno 12 centimetara.
Kolaps u Beču i kašnjenja na aerodromu
Dolazak zime najteže je pogodio austrijsku prestonicu i okolinu. Bečka obilaznica (A21) bila je potpuno zatvorena u oba smera zbog zaglavljenih vozila, a tokom jutarnjeg špica stvorile su se velike gužve na glavnim gradskim saobraćajnicama.
U Beču je zabeležen i udes autobusa u kojem su povređene četiri osobe, dok gradski prevoz saobraća uz znatna kašnjenja.
Vremenske neprilike odrazile su se i na bečki aerodrom Švehat. Svi avioni morali su da prođu proceduru odleđivanja pre poletanja, što je dovelo do pojedinačnih kašnjenja, ali nadležni poručuju da je situacija pod kontrolom i da sve zimske službe rade punim kapacitetom.
Hiljade bez struje i zastoji na glavnim auto-putevima
U južnoj pokrajini Koruškoj sneg je jutros ostavio oko 8.000 domaćinstava bez električne energije, a nekoliko hiljada ljudi i dalje čeka normalizaciju snabdevanja.
Veliki problemi zabeleženi su i na ključnim tranzitnim pravcima kroz Austriju:
Zbog mećave i poprečenih kamiona, privremeno su bili zatvoreni tunel Karavanke, kao i delovi auto-puta Tauern (A10) ka Salcburgu. Na Južnom auto-putu (A2) vozila su se kretala brzinom pešaka.
U Tirolu, Salcburgu i Koruškoj došlo je do niza nezgoda i kilometarskih zastoja, zbog čega je na većini planinskih prevoja uvedena obavezna upotreba lanaca za sneg.
Austrijske železnice (ÖBB) beleže kašnjenja na pojedinim linijama, dok je na dve regionalne pruge u Koruškoj i Tirolu uveden zamenski autobuski prevoz.
Austrijski centar za upozoravanje na nevreme (UWZ) zadržao je na snazi upozorenja na obilne snežne padavine za Tirol i Forarlberg, kao i upozorenja na jak vetar za Salcburg, Gornju i Donju Austriju, pa se vozačima savetuje dodatni oprez.