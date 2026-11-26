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Grčki premijer Kirjakos Micotakis izjavio je danas da Grčka neće prihvatiti dalja smanjenja poljoprivrednih fondova i kohezionih fondova, ističući potrebu da se na decembarskom samitu EU postigne dogovor o evropskom budžetu.

Micotakis je po dolasku na vanredno zasedanje Evropskog saveta u Briselu gde počinju teški pregovori o evropskom budžetu za narednih sedam godina, postavio i konkretan vremenski okvir za postizanje dogovora, naglašavajući da je politički imperativ pronaći konačno rešenje na decembarskom samitu, prenosi Prototema.

U suprotnom, kako je upozorio, politički razvoj događaja u nekoliko evropskih zemalja učiniće praktično nemogućim postizanje političkog dogovora u prvoj polovini 2027. godine.

"Ne možemo razgovarati o jakoj Evropi sa slabim budžetom. Ne možemo se nadati Evropi koja će se baviti pitanjima konkurentnosti, energetskog tržišta, zaštite granica, a da joj se ne daju finansijska sredstva da može da sprovodi ove politike", naglasio je Micotakis.

Premijer je jasno stavio do znanja da jačanje novih evropskih prioriteta ne može biti na račun Zajedničke poljoprivredne politike i kohezione politike, koje je opisao kao politike identiteta, utvrđene u evropskim ugovorima i povezane, u očima građana, sa samim konceptom Evropske unije.

1/6 Vidi galeriju Grčki premijer Kirjakos Micotakis na vanrednom samitu EU u Briselu, novembar 2026. Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, Marius Burgelman/AP

Priznajući napore predsednika Evropskog saveta, Antonija Košte, da premosti značajne razlike između država članica, Micotakis je jasno stavio do znanja da Grčka, kao i mnoge druge evropske zemlje, neće prihvatiti dalja smanjenja sredstava za koheziju i Zajedničku poljoprivrednu politiku.

"Predsednik Evropskog saveta je uložio iskren i ambiciozan napor da premosti jaz koji razdvaja mnoge evropske zemlje, što pozdravljam. Međutim, želim da budem apsolutno jasan. Grčka, kao i mnoge druge zemlje, neće moći u principu da prihvati dalja smanjenja sredstava za koheziju i Zajedničku poljoprivrednu politiku, istakao je Micotakis u izjavi novinarima.

Atina za razliku od smanjenja budžeta, kako kaže, izražava spremnost da razgovara o inovativnim rešenjima kako bi pronašla nove sopstvene resurse koji će omogućiti finansiranje ambicioznijeg evropskog budžeta.

Micotakis je podsetio na grčki predlog za zajedničku evropsku aukciju spektra mobilnih komunikacija koji je, kako je napomenuo, već pozitivno prihvaćen u principu od strane nekoliko evropskih lidera.

Grčka, naglasio je, pristupa pregovorima sa spremnošću da igra kreativnu ulogu, ali potpuno svesna crvenih linija koje brani zajedno sa mnogim drugim evropskim zemljama.