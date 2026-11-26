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Premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio je danas da su jermensko-ruski odnosi višeslojni i da će tokom predstojećeg boravka u Moskvi nastojati da sa ruskom stranom pronađe obostrano prihvatljiva rešenja za otvorena pitanja u bilateralnim odnosima.

Pašinjan je najavio i da bi Jermenija trebalo u potpunosti da preuzme odgovornost za zaštitu svojih granica i zameni ruske graničare sopstvenim.

"Odnosi između Jermenije i Rusije su višeslojni i ti aspekti su međusobno povezani. Smatram da će osnovni cilj (posete Moskvi) biti pronalaženje obostrano prihvatljivih rešenja", rekao je Pašinjan na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o ciljevima posete i mogućnosti ukidanja ruskih ograničenja, prenosi Tas.

On je istakao da stav Jerevana jeste da Jermenija ne treba da nanosi štetu Rusiji, kao ni Rusija Jermeniji i izrazio uverenje da za postojeća pitanja mogu da budu pronađena rešenja.

Prema njegovim rečima, napetosti u bilateralnim odnosima se smanjuju zahvaljujući prijateljskom stavu jermenske strane.

Pašinjan je podsetio da je potpredsednik jermenske vlade Mger Grigorjan nedavno boravio u Moskvi, gde je vodio, kako je naveo, konstruktivne razgovore.

Jermenski premijer Nikol Pašinjan Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

On je rekao da su tokom tih pregovora razmotrene određene ideje i moguća rešenja, koja će biti dodatno razmatrana uoči njegove najavljene posete Moskvi 3. decembra i razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Pašinjan je izjavio i da bi Jermenija u narednim godinama trebalo u potpunosti da preuzme odgovornost za zaštitu svojih granica i zameni ruske graničare sopstvenim snagama, prenose RIA Novosti.

"Zahvalni smo ruskim graničarima, ali mislim da je došlo vreme da u narednim godinama u potpunosti preuzmemo odgovornost na sebe", rekao je on.

Ruski graničari od 1992. godine učestvuju u zaštiti jermenske granice sa Turskom i Iranom.

1/44 Vidi galeriju Nikol Pašinjan Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, LAURENT GILLIERON/KEYSTONE, ALEXANDER VILF / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI

Proces postepenog preuzimanja kontrole jermenske granične službe počeo je 2024. godine, kada je Jerevan preuzeo kontrolu nad graničnim prelazom na aerodromu "Zvartnoc", dok je od početka prošle godine jermenska strana preuzela potpunu kontrolu i nad delom granice s Iranom.

Pašinjan je ranije rekao da je preuzimanje kontrole nad granicom povezano sa reformama koje Jermenija sprovodi u okviru priprema za liberalizaciju viznog režima sa Evropskom unijom.

1/7 Vidi galeriju Samit EU i Jermenije u Jerevanu, obraćanje predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, jermenskog premijera Nikola Pašinjana i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Foto: Anthony Pizzoferrato/AP

Govoreći u septembru o ruskoj vojnoj bazi u Gjumriju, Pašinjan je rekao da je Jermenija spremna da razgovara i o njenom opstanku i o mogućem povlačenju ruskih snaga.

Putin je tada poručio da će Rusija napustiti bazu ukoliko ona više nije potrebna Jermeniji i da Moskva nikome neće da nameće njeno zadržavanje.