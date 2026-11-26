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Veliki deo Sjedinjenih Američkih Država suočava se sa jakom kišom, vetrom, poplavama i izuzetno visokom plimom danas kada se u SAD obeležava Dan zahvalnosti, praznik tokom kojeg veliki broj Amerikanaca putuje da bi ga proveo sa porodicom i rođacima.

Oluja koja jača duž istočne obale SAD dovela je do odlaganja jubilarne 100. "Mejsijeve" (Macy’s) parade povodom Dana zahvalnosti u Njujorku, dok su na zapadu zbog snažnih vetrova i izuzetno visoke plime izdata upozorenja na poplave, prenosi AP.

Iz kompanije "Mejsi" je saopšteno da je oluja koja jača duž istočne obale SAD izazvala zabrinutost oko toga kako će se ogromni baloni, koji su deo tradicionalne parade, ponašati između nebodera na Menhetnu, gde duvaju snažni vetrovi, zbog čega je događaj, iz predostrožnosti i nakon konsultacija sa gradskim vlastima, odložen za subotu.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da se očekuje da će danas i sutra oluja ometati vazdušni saobraćaj na aerodromima u istočnom delu SAD, zbog smanjene vidljivosti, pojačane turbulencije, snažnih vetrova i pojave leda na letelicama.

Meteorološka služba izdala je upozorenja na vetar za područje od severne Džordžije, preko većeg dela srednjoatlantskih država, pa sve do južnog dela Nove Engleske.

U celoj saveznoj državi Nju Džersi od juče je na snazi vanredno stanje, koje je proglasila guvernerka Miki Šeril.

Za delove Misurija i Ilinoisa izdata su upozorenja na za zimske oluje, pri čemu se u okolini Sent Luisa do danas popodne očekuje da padne do 33 centimetra snega.

Na zapadnoj obali nastavile su da rastu izuzetno visoke plime, zbog čega su izdata upozorenja na poplave u priobalnim područjima, od južne Kalifornije i oblasti San Franciska, pa sve do obala Oregona i Vašingtona.

Ove "kraljevske plime" nastaju kada se gravitacioni uticaji Meseca i Sunca poklope, što dovodi do porasta nivoa vode a njihov efekat je ove godine dodatno pojačan fenomenom "super El Ninjo", koji je doveo do zagrevanja okeana i, posledično, povećanja zapremine morske vode.