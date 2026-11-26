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Rat u Ukrajini ne sme da se proširi na Mediteran, izjavila je danas italijanska premijerka Đorđa Meloni, nakon što je Kijev 22. novembra izveo napade na ruske brodove u Bengaziju, u Libiji.

"Smatram da rat ne sme i ne može da se proširi na Mediteran. Verujem da po tom pitanju moramo biti veoma jasni sa našim ukrajinskim prijateljima, a takođe moramo biti jasni i sa našim partnerima", rekla je Meloni na marginama zasedanja Evropskog saveta u Briselu, prenosi Ansa.

Kako je navela, Italija mora da učini sve što je u njenoj moći da nastavi da pomaže Ukrajini u njenoj odbrani.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski objavio snimak ukrajinskog napada na ruski ratni brod "Merkur" kod obale Libije Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

Zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani razgovarao je ranije ove nedelje sa svojim ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom, prenevši mu zabrinutost Italije povodom vojnih operacija Kijeva na Mediteranu, podseća Ansa i dodaje da je

Tajani tom prilikom naglasio potrebu za poštovanjem suvereniteta Libije i upozorio da se rat u Ukrajini ne sme proširiti.

Ukrajinske snage su 22. novembra upotrebile sedam pomorskih dronova kako bi potopile korvetu ruske ratne mornarice "Merkur", pri čemu je uništen i helikopter Ka-27 koji se nalazio na brodu, i napale ruski teretni brod "MV Angara", za koji je Kijev tvrdio da prevozi oružje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je odgovornost ukrajinskih snaga za ovu operaciju, dok je Služba bezbednosti Ukrajine saopštila da su dronovi lansirani sa broda na moru, a ne sa kopna.