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Nemački kancelar Fridrih Merc odbio je na samitu Evropske unije u Briselu kompromisni predlog predsednika Evropskog saveta Antonija Košte o budžetu EU od 2028. do 2034. godine, ocenivši da je predloženi iznos i dalje previsok, dok je italijanska premijerka Đorđa Meloni rekla da Rim ne prihvata predlog koji je trenutno na pregovaračkom stolu. Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je danas na samitu u Briselu da su stavovi država članica o novom dugoročnom budžetu i dalje "veoma udaljeni".

- Predlozi koji su do sada na stolu, iz naše perspektive, nisu osnova za postizanje dogovora. Iznos je i dalje previsok - rekao je Merc, istakavši da države članice moraju da budu u stanju da finansiraju budžet.

On je dodao da vidi spremnost za kompromis, ali da su pregovori tek na početku. Pregovori o finansijskom okviru EU za period od 2028-2034. poslednjih nedelja su u zastoju, a samit u oktobru nije doneo rezultate.

1/10 Vidi galeriju Samit EU u Briselu Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

Šta je predložio Košta?

Košta je nedavno predložio da se prvobitni predlog budžeta Evropske komisije smanji za oko 204 milijarde evra, na 1,78 biliona evra. Nemački kancelar je ponovio da se protivi novom zaduživanju na nivou EU i istakao da je prioritet Evrope snažna privreda i jedinstveno tržište. Merc je, takođe, zatražio da svih 27 članica EU ubuduće učestvuje u finansijskoj podršci Ukrajini.

- EU čini 27 država, a ne 23 ili 24 - rekao je Merc.

Austrijski kancelar Kristijan Štoker podržao je Mercov zahtev, rekavši u Briselu da je potrebna zajednička odluka i da izuzeci poput dosadašnjih ubuduće ne mogu da budu rešenje.

Češki premijer Andrej Babiš usprotivio se Mercovom stavu i zatražio da se finansiranje Ukrajine razmatra odvojeno. On je rekao da Češkoj novac treba za druge potrebe i da će se njegova zemlja "boriti za taj novac".

Meloni odbacila predlog budžeta

Italijanska premijerka izjavila je danas da je dogovor o višegodišnjem budžetu EU još veoma daleko i da Italija ne prihvata predlog koji je trenutno na pregovaračkom stolu.

- Italija na ovaj samit dolazi sa stavom da treba odbiti predlog. Kada je reč o višegodišnjem budžetu, mi smo svetlosnim godinama daleko od dogovora - rekla je Meloni na marginama samita EU u Briselu.

Ona je naglasila da za postizanje sporazuma nije presudan rok, već uslovi koje Italija postavlja, prenosi ANSA.

1/5 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na Samitu EU u Briselu Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

Frederiksen: Stavovi o budžetu veoma udaljeni

Danska premijerka izjavila je danas na samitu u Briselu da su stavovi država članica o novom dugoročnom budžetu i dalje "veoma udaljeni", saglasivši se sa ocenom Merca da aktuelni predlog nije prihvatljiv. Ona je ocenila da je predloženi budžet prevelik i nedovoljno okrenut budućnosti i dodala da sredstva treba više umeriti ka konkurentnosti, odbrani i bezbednosti.

Frederiksen je naglasila da je dogovor o budžetu neophodno postići do kraja ove godine, s obzirom na to da se 2027. održavaju važni izbori u nizu država članica EU, što bi moglo dodatno da oteža pregovore.

Danska premijerka je takođe podržala Mercov predlog da se finansiranje Ukrajine poveže sa novim budžetom EU, ističući da je Ukrajina prva linija odbrane Evrope i deo zajedničkih evropskih troškova.

1/5 Vidi galeriju Premijerka Danske Mete Frederiksen na Samitu EU u Briselu Foto: Markus Schreiber/AP

Micotakis: Ne možemo govoriti o jakoj Evropi sa slabim budžetom

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je danas da Grčka neće prihvatiti dalja smanjenja poljoprivrednih fondova i kohezionih fondova, ističući potrebu da se na decembarskom samitu EU postigne dogovor o evropskom budžetu.

U suprotnom, kako je upozorio, politički razvoj događaja u nekoliko evropskih zemalja učiniće praktično nemogućim postizanje političkog dogovora u prvoj polovini 2027.

- Ne možemo razgovarati o jakoj Evropi sa slabim budžetom. Ne možemo se nadati Evropi koja će se baviti pitanjima konkurentnosti, energetskog tržišta, zaštite granica, a da joj se ne daju finansijska sredstva da može da sprovodi ove politike - rekao je Micotakis.

Priznajući napore Košte da premosti značajne razlike između država članica, Micotakis je jasno stavio do znanja da Grčka, kao i mnoge druge evropske zemlje, neće prihvatiti dalja smanjenja sredstava za koheziju i Zajedničku poljoprivrednu politiku.

- Atina, za razliku od smanjenja budžeta, izražava spremnost da razgovara o inovativnim rešenjima kako bi pronašla nove sopstvene resurse koji će omogućiti finansiranje ambicioznijeg evropskog budžeta - rekao je on.

1/6 Vidi galeriju Grčki premijer Kirjakos Micotakis na vanrednom samitu EU u Briselu, novembar 2026. Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, Marius Burgelman/AP

Humanitarna pomoć Ukrajini

Merc je takođe istakao da je potrebno da se pomogne ljudima u Ukrajini koji se nalaze u veoma teškoj situaciji. Upozoravajući da nijedna evropska zemlja nema interes da dođe do novog talasa izbeglica iz Ukrajine ukoliko se rat nastavi, on je naglasio da pri tome ne treba da se zanemari humanitarnu pomoć.

Bugarska je ranije saopštila da ne želi da učestvuje u vojnoj pomoći, ali da je spremna da pruži humanitarnu pomoć Ukrajini.

Premijer Rumen Radev predložio je formiranje dva fonda, za vojnu i civilnu pomoć, kako bi se pokrio finansijski jaz od 45 milijardi evra za Ukrajinu u 2027. godini.

Bugarska je do sada, zajedno sa Slovačkom, Mađarskom i Češkom, bila među zemljama skeptičnim prema upućivanju dodatne pomoći Kijevu.

Slovačka, Češka i Mađarska trenutno su izuzeti kada je reč o pomoći Ukrajini. Te tri zemlje su, u okviru aktuelnog kredita Kijevu od 90 milijardi evra, postigle dogovor da ne učestvuju u obezbeđivanju garancija za taj zajam.