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Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da njihovi obaveštajni podaci pokazuju da palestinski militantni pokret Hamas sprovodi "ispitivanja i mučenja" u bolnici Al Ahli Arap u gradu Gazi, koja je poznata i kao bolnica Al Mamadani.

"Bolnica Al Mamadani, koja je osnovana krajem 19. veka, trenutno služi kao centralno središte aktivnosti za operativce Hamasa i Islamskog džihada", navodi se u saopštenju IDF-a koje prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da se "vojne aktivnosti" tih militantih organizacija odvijaju u okviru bolnice, "i da bolnica predstavlja značajan centar Hamasa za upravljanje oblastima koje gravitiraju ka Zejtunu", koji je najgušće naseljena četvrt grada Gaze.

"Izraelska vojska je sada otkrila da, u okviru bolnice, teroristička organizacija Hamas nastavlja da eksploatiše bolničku infrastrukturu i da je pretvorila medicinski i humanitarni objekat u bezbedan objekat za ispitivanje i mučenje, gde se civili iz Gaze ispituju i muče", navodi se u saopštenju.

Vojni obaveštajni podaci takođe ukazuju da je "bolnica prethodno bila zatvorena nakon žalbi povodom aktivnosti Hamasa i Islamskog džihada u njenim prostorijama" i da su sada te militantne grupe "nastavile svoje aktivnosti tamo u tajnosti".