Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da želi da ruski predsednik Vladimir Putin obustavi sve vojne aktivnosti protiv evropskih teritorija.

On je to objavio nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom na Trampovom imanju Mar-a-Lago na Floridi u sredu uveče, izveštava Gardijan.

Tramp je takođe otkrio da je o tom pitanju razgovarao sa Putinom tokom nedavnog sastanka u Kini.

„Proveo sam mnogo vremena govoreći o tome kako bih želeo da predsednik Putin obustavi svu vojnu agresiju protiv teritorija širom Evrope“, napisao je američki predsednik na Truth Social-u.

Nije precizirao na koje evropske teritorije misli. Njegova izjava dolazi u vreme povećane zabrinutosti zbog ruskih aktivnosti i bezbednosnih incidenata u zemljama na istočnom krilu NATO-a, uključujući Estoniju, Poljsku i Dansku.

Tramp je izrazio nadu da bi takav razvoj događaja mogao doprineti postizanju sporazuma između Rusije i Ukrajine, i to što je pre moguće.

„Zaista verujem da je ovo veoma realna mogućnost. Hiljade ljudi umire svakog meseca. Totalno krvoproliće. To bi bila velika čast za sve!“, napisao je.

Trampove izjave predstavljaju značajnu promenu u njegovom stavu prema Rusiji, s obzirom na to da je ranije otvoreno stao na njihovu stranu.

Trampov sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom dogodio se samo nekoliko dana nakon njegovog sastanka sa Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom u Kini, tokom kojeg je ruskog lidera nazvao svojim prijateljem. Ovakav pristup je razljutio evropske saveznike i Ukrajinu, koji insistiraju da Evropa mora biti uključena u pregovore o okončanju rata.

Foto: Win McNamee/Pool Getty Images AsiaPac

Sastanak u Mar-a-Lagu održan je iza zatvorenih vrata, a rat u Ukrajini i sukob u Iranu bile su glavne teme razgovora. U zajedničkom saopštenju nakon sastanka, Tramp i Rute su naglasili važnost da Rusija izbegava poteze koji bi mogli namerno ili nenamerno da prošire rat i pozvali na što brže pronalaženje mirnog rešenja.

Takođe su razgovarali o povećanju izdataka za odbranu i investicija u odbrambenu industriju, kako u Sjedinjenim Državama, tako i u drugim članicama NATO-a.

Pre sastanka sa Trampom, Rute je branio svoj sastanak sa Putinom, rekavši da je normalno da lideri velikih nuklearnih sila razgovaraju. Takođe je tvrdio da Tramp sastankom sa ruskim predsednikom testira Putinovu ozbiljnost u vezi sa sedanjem za pregovarački sto.