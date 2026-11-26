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Ruski vojni izvori saopštili su da su ruske snage tokom noći izvele masovni udar na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu.

Među pogođenim objektima, kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, bili su:

Fabrika „Himvolokno“, koja proizvodi komponente za bojeve glave bespilotnih letelica velikog i srednjeg dometa;

Proizvodni kapaciteti kompanije „Oaklajn“, gde su sklapani i skladišteni dronovi za kompaniju „Fajer Point“.

U saopštenju Ministarstva odbrane dodaje se da su ruski vojnici napali i brod u Crnom moru koji je Ukrajini dostavljao vojnu opremu i teret dvostruke namene.

Kako je navedeno, ruska vojska u odgovor na dejstva protivnika gađa centre donošenja odluka, objekte vojno-industrijskog kompleksa, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a.