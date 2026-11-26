RUSKI NAPAD NA ZAPOROŽJE: Jedna osoba poginula, četiri ranjene! Saobraćaj u gradu potpuno obustavljen!
- Napad je izveden na Dnjeprovski okrug, nakon upozorenja na kretanje dronova i snažne eksplozije u gradu.
- Pogođena je transportna infrastruktura, a saobraćaj preko brane Dnjeprovske hidroelektrane potpuno je obustavljen.
Jedna osoba je danas poginula, a četiri su ranjene u napadu ruskih snaga na grad Zaporožje u Ukrajini, saopštio je lokalni zvaničnik Mihajlo Semikin.
Kako je na Telegram kanalu naveo vršilac dužnosti načelnika Zaporoške oblasne vojne uprave, Semikin, ruske snage su izvele napad na Dnjeprovski okrug u Zaporožju.
Prethodno su službe za praćenje situacije upozorile na kretanje dronova ka tom području, a zatim se u gradu čula snažna eksplozija, prenela je agencija Ukrinform.
Kako se navodi, pogođena je transportna infrastruktura, a saobraćaj u gradu je trenutno potpuno obustavljen u oba smera
preko brane Dnjeprovske hidroelektrane.
Kako je ranije preneo Ukrinform, četiri istražitelja iz Odeljenja za teška krivična dela, pri Istražnom odeljenju Glavne uprave Nacionalne policije u Zaporoškoj oblasti, poginula su tokom prethodnog ruskog granatiranja Zaporožja.
Kurir.rs/Ukrinform