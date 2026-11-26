Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jedna osoba je danas poginula, a četiri su ranjene u napadu ruskih snaga na grad Zaporožje u Ukrajini, saopštio je lokalni zvaničnik Mihajlo Semikin.

Kako je na Telegram kanalu naveo vršilac dužnosti načelnika Zaporoške oblasne vojne uprave, Semikin, ruske snage su izvele napad na Dnjeprovski okrug u Zaporožju.

Prethodno su službe za praćenje situacije upozorile na kretanje dronova ka tom području, a zatim se u gradu čula snažna eksplozija, prenela je agencija Ukrinform.

Kako se navodi, pogođena je transportna infrastruktura, a saobraćaj u gradu je trenutno potpuno obustavljen u oba smera

preko brane Dnjeprovske hidroelektrane.

Kako je ranije preneo Ukrinform, četiri istražitelja iz Odeljenja za teška krivična dela, pri Istražnom odeljenju Glavne uprave Nacionalne policije u Zaporoškoj oblasti, poginula su tokom prethodnog ruskog granatiranja Zaporožja.