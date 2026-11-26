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Skoro 400 letova u Sjedinjenim Američkim Državama otkazano je danas zbog nevremena, tokom proslave Dana zahvalnosti kada su gužve na aerodromima povećane, dok je još 1.200 letova u, iz, ili unutar SAD odloženo, saopštio je sajt za praćenje letova FlightAware.

Očekuje se da će više od 80 miliona Amerikanaca putovati ove nedelje zbog Dana zahvalnosti, koji se obeležava u krugu porodice ili sa rođacima, u isto vreme kada je Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenje na jake kiše i vetrove, kao i na moguće poplave duž zapadne i istočne obale SAD, prenosi BBC.

Savezna uprava za avijaciju (FAA) je ranije upozorila da će kašnjenja širom SAD biti moguća "tokom cele nedelje" zbog dve odvojene najavljene oluje, koje su zahvatile istočnu i zapadnu obalu.

FlightAware je juče saopštio da je na aerodromima u SAD bilo više od 6.800 kašnjenja i više od 160 otkazivanja letova.

Nacionalna meteorološka služba je upozorila da će jaka oluja pogoditi danas istočnu obalu SAD i da će doneti jake vetrove, obilne padavine i velike poplave na obali, zbog čega je otkazana tradicionalna parada povodom Dana zahvalnosti u Njujorku, koja je odložena za subotu.

Uoči očekivanog jakog nevremena guvernerka Nju Džerzija Miki Šeril proglasila je vanredno stanje u toj američkoj saveznoj državi, dok je za Pacifičku obalu izdato upozorenje i na povećanu, "kraljevsku plimu", koja može da izazove poplave.