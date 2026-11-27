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Moskva ne sme da dozvoli da bilo ko koristi inovacije i tehnologije protiv njenih interesa, i ukazao na to da veštačka inteligencija može da postane još moćnije sredstvo u rukama čoveka, kako za stvaranje, tako i za nanošenje štete, uključujući i u vojnoj sferi, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Nikada ne smemo da dozvolimo da bilo ko, pa ni mi sami, u bilo kojem trenutku i na bilo koji način koristi ove nove inovacije i tehnologije protiv interesa naše zemlje", rekao je Putin na međunarodnoj konferenciji "Putovanje u svet veštačke inteligencije".

Rusija ne sme ponovo da se nađe u situaciji u kojoj se spolja "pritisne dugme" i sve tehnologije u zemlji prestanu da funkcionišu, naglasio je Putin.

"U Rusiji se oslanjamo na suverene fundamentalne modele i nastavićemo da radimo na njihovom razvoju, jer nam to omogućava da idemo napred i uvećavamo tehnološki, industrijski i naučni potencijal zemlje. Ne smemo ponovo da se nađemo u situaciji kroz koju smo već prošli, kada nam neko spolja 'pritisne dugme' i sve prestane da funkcioniše ili, što je podjednako opasno, počne tajno da koristi program u sopstvenom interesu", upozorio je predsednik Rusije.

Foto: Printskrin

Ruski lider je podsetio da su u jednom trenutku strani partneri Rusije jednostavno otišli, ostavljajući preduzeća u teškoj situaciji.

Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija može da postane još moćnije sredstvo u rukama čoveka, kako za stvaranje, tako i za nanošenje štete, uključujući i u vojnoj sferi.

Predsednik Rusije naložio je vladi i privredi da predlože mere za razvoj suverene veštačke inteligencije.

Kako je naveo, neophodno je da se teži tome da primena veštačke inteligencije u Rusiji postane masovnija i da obuhvati sve oblasti privrede i života ljudi.

Predsednik Rusije predložio je da se ažurira Nacionalna strategija razvoja veštačke inteligencije do 2036. godine i usvoji nacionalni akcioni plan u toj oblasti.

Rusija se razvija u uslovima ozbiljnih demografskih izazova i nedostatka radne snage, istakao je Putin i naglasio da bi promene koje su već započele u mnogim drugim privrednim granama mogle u budućnosti da imaju revolucionaran karakter.

"Bez sumnje, moramo da budemo spremni za to. Za Rusiju, koja se razvija u uslovima ozbiljnih demografskih izazova i nedostatka radne snage, takve tehnologije predstavljaju realnu mogućnost za prevazilaženje ograničenja i jačanje naših potencijala", rekao je ruski lider.

Foto: Printskrin

Putin smatra da bez tehnologija veštačke inteligencije uskoro neće biti moguće živeti, jer one postaju sve efikasnije.

Praktično svaki čovek moraće da ovlada veštinama rada sa veštačkom inteligencijom, napomenuo je on.

Kako je naveo, situacija u oblasti razvoja veštačke inteligencije drastično se promenila za svega nekoliko godina. Ako se ranije smatralo da će zemlja koja ostvari liderstvo u ovoj oblasti postati "gospodar sveta", sada je jasno da čak ni posedovanje najnovije generacije veštačke inteligencije ne garantuje tehnološku nadmoć niti stabilan i dugoročan razvoj, ukazao je predsednik Rusije.

U Rusiji je neophodno praviti velike i male nuklearne elektrane radi razvoja tehnologija veštačke inteligencije, naglasio je Putin.

"Reč je o izgradnji centara za obradu podataka, modernizaciji elektroenergetske mreže, primeni energetski efikasnih rešenja i sistema za hlađenje. I, naravno, potrebno je razvijati energetske kapacitete, uključujući proizvodnju električne energije iz nuklearnih izvora, odnosno velike i male nuklearne elektrane", naveo je Putin.