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Hakeri su upali u glavnu platformu za računarstvo u oblaku američkog Ratnog vazduhoplovstva, što bi moglo da ugrozi veliku količinu osetljivih taktičkih, kadrovskih i logističkih podataka, javlja danas Rojters pozivajući se na tri neimenovana izvora upoznata sa slučajem.

Do upada u sistem “Cloud One” došlo je, prema rečima dvoje sagovornika, tokom radova na njegovom unapređenju u poslednjih mesec dana, što je dovelo do poremećaja u radu cele platforme.

“Ovakav upad je ozbiljna stvar”, rekao je jedan od upućenih izvora.

Prema rečima drugog izvora, istražitelji su angažovali Sajber komandu, američku vojnu jedinicu za sajber operacije kako bi procenili štetu.

Ratno vazduhoplovstvo je u odgovoru Rojtersu navelo da ne komentariše bezbednosno stanje, ranjivosti niti operativni status određenih mreža i sistema.

Foto: Shutterstock

“Kontinuirano preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo zaštitili informacije, sisteme i operativne kapacitete Ministarstva i Ratnog vazduhoplovstva”, navodi se u saopštenju.

Sistem “Cloud One”, pokrenut 2017. godine, zamišljen je kao centralizovano rešenje za sve IT potrebe Ratnog vazduhoplovstva.

On objedinjuje resurse četiri provajdera, Majkrosofta, Amazona, Orakla i Alfabeta i služi kao osnova za brojne aplikacije, uključujući one koje upravljaju kadrovskim podacima i isplatama, kao i logistikom i održavanjem.

Među njima su sistem za komandovanje i kontrolu u oblaku, koji prikuplja podatke sa radara protivvazdušne odbrane i druge informacije iz cele Severne Amerike, kao i integrisani sistem za praćenje borbene municije, koji nadzire zalihe bombi i projektila na više od 200 lokacija Ratnog vazduhoplovstva SAD širom sveta.

Vlada SAD se već suočava sa posledicama najmanje šest drugih, nedavno obelodanjenih sajber incidenata.

Među njima su dva napada na Federalni istražni biro FBI, raniji hakerski upad u podatke Pentagona, nedavno curenje podataka o zaposlenima u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, kao i upad koji je pogodio najmanje dve obaveštajne službe, i sajber napad na Ministarstvo finansija, podsetio je list.