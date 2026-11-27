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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiprisustvovao je danas sednici Štaba vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine na kojoj je razmatrana situacija u Kijevu usled učestalih ruskih udara.

"Podneti su detaljni izveštaji o situaciji u Kijevu, mogućim pretnjama i opcijama reagovanja. Izveštaje su podneli vojska i obaveštajne službe, vladini zvaničnici i gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko", napisao je Zelenski na Fejsbuku.

Kazao je da su izrađeni konkretni planovi rada javnog prevoza u slučaju značajnog pogoršanja situacije zbog ruskih udara, preneo je Ukrinform.

"Važno je da ljudi i preduzeća u prestonici pod bilo kojim okolnostima imaju mogućnost da koriste prevoz, rade, uče i maksimalno očuvaju uslove za boravak u gradu", rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, vladini zvaničnici zajedno sa gradskim vlastima razrađuju sistem koji će ljudima u Kijevu omogućiti da besplatno koriste određene autobuske linije u uslovima obustave drugih vidova prevoza.

Gradonačelnik i zvaničnici vlade su na sednici Štaba izvestili i o zaštiti određenih infrastrukturnih objekata u Kijevu.