TEŠKA SITUACIJA U KIJEVU: Zelenski održao sastanak Štaba oružanih snaga, razmotrene opcije reagovanja
- Razrađuju se planovi za javni prevoz u slučaju pogoršanja situacije, uključujući besplatne autobuske linije ako drugi vidovi prevoza budu obustavljeni.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiprisustvovao je danas sednici Štaba vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine na kojoj je razmatrana situacija u Kijevu usled učestalih ruskih udara.
"Podneti su detaljni izveštaji o situaciji u Kijevu, mogućim pretnjama i opcijama reagovanja. Izveštaje su podneli vojska i obaveštajne službe, vladini zvaničnici i gradonačelnik prestonice Vitalij Kličko", napisao je Zelenski na Fejsbuku.
Kazao je da su izrađeni konkretni planovi rada javnog prevoza u slučaju značajnog pogoršanja situacije zbog ruskih udara, preneo je Ukrinform.
"Važno je da ljudi i preduzeća u prestonici pod bilo kojim okolnostima imaju mogućnost da koriste prevoz, rade, uče i maksimalno očuvaju uslove za boravak u gradu", rekao je predsednik.
Prema njegovim rečima, vladini zvaničnici zajedno sa gradskim vlastima razrađuju sistem koji će ljudima u Kijevu omogućiti da besplatno koriste određene autobuske linije u uslovima obustave drugih vidova prevoza.
Gradonačelnik i zvaničnici vlade su na sednici Štaba izvestili i o zaštiti određenih infrastrukturnih objekata u Kijevu.
Kurir.rs/Ukrinform