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Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharovaizjavila je danas da su Letonija i druge baltičke zemlje više puta dozvoljavale ukrajinskim snagama da lete preko njihovog vazdušnog prostora kako bi napadale ruske ciljeve, kao i da Moskva zadržava pravo da preduzme odlučne političke i diplomatske mere kao odgovor.

"Više puta smo beležili slučajeve u kojima su Letonija, kao i druge baltičke zemlje, ustupale svoj vazdušni prostor bespilotnim letelicama ukrajinskih oružanih snaga za izvođenje terorističkih napada na ruske ciljeve", rekla je Zaharova u izjavi koja je objavljena na internet stranici ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi RIA Novosti.

Ona je, povodom najave da vlada letonskog premijera Andrisa Kulbergsa želi da usvoji "deklaraciju o derusifikaciji", kazala da obustava isporuka ruskih žitarica preko Letonije preti da značajno utiče na ekonomiju te zemlje.

"U međuvremenu, vlada neumorno traži načine da zabrani tranzit žitarica, tako što redovno pokreće ovo pitanje pred Evropskom komisijom. Štaviše, prema letonskom Ministarstvu saobraćaja, obustavljanje isporuka ruskih žitarica moglo bi da prouzrokuje gubitke budžeta zemlje od približno 290 miliona evra godišnje zbog izgubljenih prihoda. To bi bio značajan udarac za ekonomiju zemlje, koja pati od budžetskog deficita i rastućeg javnog duga uzrokovanog ogromnim teretom vojnih izdataka", rekla je Zaharova.

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Zaharova je rekla da namera letonskih vlasti da usvoje "deklaraciju o derusifikaciji" odražava njihovu rusofobičnu prirodu.

"Letonija je spremna da žrtvuje sopstvenu ekonomiju, razvojne perspektive, blagostanje i bezbednost svojih građana, samo da bi ostala antirusko uporište i predstraža za izazivanje velikog rata u Evropi", kazala je Zaharova.

Istakla je da Moskva zadržava pravo da preduzme odlučne političke i diplomatske mere kao odgovor na neprijateljski kurs Letonije.

"Ovo nije naš izbor, ali ne možemo ignorisati pretnje i zadržavamo pravo da preduzmemo odlučne političke i diplomatske mere kao odgovor kako bismo pouzdano osigurali nacionalne interese Rusije i prava njenih građana“, rekla je Zaharova.

Prema njenim rečima Letonija, koja zajedno sa Velikom Britanijom predvodi Međunarodnu koaliciju za dronove, već je donirala desetine hiljada bespilotnih letelica ukrajinskim oružanim snagama za izvođenje redovnih napada na rusku teritoriju.

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"Letonija deluje kao podstrekač i nalazi se u prvim redovima sukoba sa Rusijom. Zvanična Riga se aktivno pozicionira kao jedan od najvatrenijih saveznika kijevskog režima. Kao zajednički vođa 'Međunarodne koalicije dronova' sa Velikom Britanijom, već je predala desetine hiljada bespilotnih letelica ukrajinskim oružanim snagama radi izvođenja redovnih napada na rusku teritoriju", rekla je Zaharova.

Dodala je da letonske vlasti stalno eskaliraju odnose sa Rusijom, čak do te mere da izazivaju otvoreni sukob.

"Aktuelne letonske vlasti, naravno, ne žele nikakvu normalizaciju odnosa sa Rusijom. Naprotiv, one stalno idu putem sve veće eskalacije, čak do tačke izazivanja otvorenog sukoba. Ovaj pogrešan put je suprotan istinskim interesima i težnjama naroda ove zemlje, ali nažalost, Riga ih (interese) dugo ignoriše“, navela je Zaharova.

Ona je ocenila da vežbe NATO u Letoniji predstavljaju otvoreno uvežbavanje borbenih manevara sa Rusijom.

"U zemlji se redovno održavaju grupne vežbe NATO-a, a stalno vojno prisustvo trupa alijanse se širi, stvarajući dodatne pretnje na našim zapadnim granicama. Potencijalni protivnik se otvoreno identifikuje tokom ovih vežbi, oni uvežbavaju manevre za vođenje borbenih dejstava protiv Rusije", zaključila je Zaharova.