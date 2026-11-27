Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prva dama SAD Melanija Tramp i deca koja su vraćena u Ukrajinu zahvaljujući njoj

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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na društvenoj mreži X da se deca vraćaju u slobodni deo Ukrajine i zahvalio se Melaniji Tramp, prvoj dami SAD, na ulozi koju je odigrala da bi do toga došlo.

- Danas se deca vraćaju u Ukrajinu sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine, kao i iz Rusije - napisao je Zelenski u objavi koju prate fotografije oslobođene dece.

On je naveo da se vratilo devetoro dece, baka koja prati svog osmogodošnjeg unuka i devojčica iz grada Oleški kojoj je potrebna posebna podrška.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

- Ova deca su sa privremeno okupiranih teritorija Hersonske i Zaporoške oblasti i Krima... Zahvaljujem prvoj dami Sjedinjenih Država Melaniji Tramp na pomoći i posredovanju - poručio je Zelenski.

1/3 Vidi galeriju Melanija Tramp Oleški rat u Ukrajini Foto: Shawn Thew/Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Shawn Thew-Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je dodao da je ukupno 2.875 dece do sada vraćeno kući.

- Sećamo se svih. Činimo sve što je moguće da ih pronađemo i vratimo njihovim porodicama i voljenima - zaključio je predsednik Ukrajine.