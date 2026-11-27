"DECA SE VRAĆAJU, HVALA PRVOJ DAMI AMERIKE MELANIJI TRAMP!" Zelenski objavio fotografije povratnika "sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine, kao i Rusije"
- Zelenski je objavio da se devetoro dece vratilo u Ukrajinu sa privremeno okupiranih teritorija i iz Rusije.
- Zahvalio je Melaniji Tramp na pomoći i posredovanju, uz poruku da je do sada kući vraćeno ukupno 2.875 dece.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na društvenoj mreži X da se deca vraćaju u slobodni deo Ukrajine i zahvalio se Melaniji Tramp, prvoj dami SAD, na ulozi koju je odigrala da bi do toga došlo.
- Danas se deca vraćaju u Ukrajinu sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine, kao i iz Rusije - napisao je Zelenski u objavi koju prate fotografije oslobođene dece.
On je naveo da se vratilo devetoro dece, baka koja prati svog osmogodošnjeg unuka i devojčica iz grada Oleški kojoj je potrebna posebna podrška.
- Ova deca su sa privremeno okupiranih teritorija Hersonske i Zaporoške oblasti i Krima... Zahvaljujem prvoj dami Sjedinjenih Država Melaniji Tramp na pomoći i posredovanju - poručio je Zelenski.
On je dodao da je ukupno 2.875 dece do sada vraćeno kući.
- Sećamo se svih. Činimo sve što je moguće da ih pronađemo i vratimo njihovim porodicama i voljenima - zaključio je predsednik Ukrajine.
(Kurir.rs/X/Preveo i priredio: N. V.)