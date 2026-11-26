U NEMAČKOJ UHAPŠENA DVOJICA IRAČANA: Planirali terorističke napade širom Evrope, ovo su bile njihove mete
- Tužilaštvo navodi da su Mustafa Al R. i Amir J. bili u kontaktu sa proiranskom grupom HAYI i da su u Nemačkoj osnovali njen ogranak.
- Istovremeno su izvršeni pretresi na 17 lokacija širom zemlje, na osnovu informacija nemačke obaveštajne službe.
U Nemačkoj su uhapšena dvojica Iračana zbog sumnje da su planirali napade na objekte povezane sa SAD i jevrejskom zajednicom, uključujući sinagoge, saopštilo je u četvrtak Glavno državno tužilaštvo u Karlsrueu.
"Irački državljani Mustafa Al R. i Amir J. osumnjičeni su za članstvo u terorističkoj organizaciji i pripremu napada na ciljeve u Evropi", navodi se u saopštenju tužilaštva.
Obojica osumnjičenih bila su u bliskom kontaktu sa proiranskom terorističkom organizacijom HAYI, za koju se sumnja da je od početka rata u Iranu organizovala niz napada na objekte povezane sa SAD, Izraelom ili jevrejskim zajednicama u Evropi.
"Mustafa Al R. i Amir J. osnovali su ogranak ove organizacije u Nemačkoj radi pripreme i izvođenja napada, kao i vrbovanja osoba koje bi izvršavale napade eksplozivom", navodi se u saopštenju.
Dodaje se da su se za sada nepoznate osobe u martu ove godine sa eksplozivom uputile ka sinagogama u Kelnu i još jednom evropskom gradu, ali da napad iz zasad nepoznatih razloga nije izveden.
Istovremeno sa hapšenjem dvojice osumnjičenih u Kelnu i Hajdelbergu, izvršeni su pretresi na još 17 lokacija širom Nemačke.
Akcija tužilaštva sprovedena je na osnovu informacija koje je dostavila nemačka unutrašnja obaveštajna služba, odnosno Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka.
Kurir.rs/Agencije