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U Nemačkoj su uhapšena dvojica Iračana zbog sumnje da su planirali napade na objekte povezane sa SAD i jevrejskom zajednicom, uključujući sinagoge, saopštilo je u četvrtak Glavno državno tužilaštvo u Karlsrueu.

"Irački državljani Mustafa Al R. i Amir J. osumnjičeni su za članstvo u terorističkoj organizaciji i pripremu napada na ciljeve u Evropi", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Obojica osumnjičenih bila su u bliskom kontaktu sa proiranskom terorističkom organizacijom HAYI, za koju se sumnja da je od početka rata u Iranu organizovala niz napada na objekte povezane sa SAD, Izraelom ili jevrejskim zajednicama u Evropi.

"Mustafa Al R. i Amir J. osnovali su ogranak ove organizacije u Nemačkoj radi pripreme i izvođenja napada, kao i vrbovanja osoba koje bi izvršavale napade eksplozivom", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su se za sada nepoznate osobe u martu ove godine sa eksplozivom uputile ka sinagogama u Kelnu i još jednom evropskom gradu, ali da napad iz zasad nepoznatih razloga nije izveden.

Istovremeno sa hapšenjem dvojice osumnjičenih u Kelnu i Hajdelbergu, izvršeni su pretresi na još 17 lokacija širom Nemačke.

Akcija tužilaštva sprovedena je na osnovu informacija koje je dostavila nemačka unutrašnja obaveštajna služba, odnosno Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka.