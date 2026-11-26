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Potpredsednik Turske Dževdet Jilmaz rekao je danas da će predsednički izbori u toj zemlji biti održani 2028. godine, kako je planirano, ali da je moguće da umesto u maju budu pomereni za raniji datum i potvrdio da će kandidat na izborima biti aktuelni predsednik Redžep Tajip Erdogan.

On je zamolio građane da ne veruju spekulativnim vestima i komentarima u vezi sa izborima i dodao da situacija u kojoj bi došlo do toga da izbori budu pomereni za mesec-dva ne može da se opiše kao "prevremeni izbori", već kao "pomereni izbori".

"Kao što znate, vodimo takvu diskusiju. Ovo se ne može opisati kao prevremeni izbori, mi to nazivamo 'unapred održanim izborima'. Naravno, donekle unapred održani", istakao je Jilmaz, prenela je TV Egemax.

On je istakao, da što se tiče kandidature Erdogana za reizbor, i njihova stranka (AKP) i njihovi partneri dele zajedničku perspektivu.

"Verujemo da je u ovim izazovnim vremenima za svet, kako ekonomski tako i geopolitički, liderstvo postalo važnije nego ikad. Stoga verujemo da je iskusno i sposobno vođstvo izuzetno vredno za našu zemlju i mi to posmatramo iz te perspektive, mi to posmatramo iz perspektive kandidature našeg predsednika", objasnio je Jilmaz.

Dodao da je jedan od glavnih ciljeva predsedničkog sistema vlade povećanje predvidljivosti u političkim procesima i dodao da je izborni kalendar već utvrđen.

"Prešli smo na novi sistem koji se zove predsednički sistem vlade, a suština ovog sistema je povećanje predvidljivosti - jačanje političke stabilnosti kroz predvidljive procese umesto nepredvidivih procesa iz prošlosti", objasnio je potpredsednik Turske.

Erdoganu je ovo treći predsednički mandat, a do sada je pobedio na izborima 2014, 2018. i 2023. godine.