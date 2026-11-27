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U Nacionalnom arheološkom muzeju u Napulju, u Italiji, čuva se freska „Boginja cveća Flora“, koja je gotovo dve hiljade godina bila zatrpana ostacima vulkanske erupcije. Lagana i prozirna haljina koju nosi žena naslikana na ovom umetničkom delu ne izgleda kao odeća od uobičajenog rimskog lana ili vune, već više podseća na tajanstveni materijal koji je u to vreme bio popularan u Rimu – svilu iz Kine.

U Rimskom carstvu tokom prvog veka nove ere svila je bila tajanstvena i dragocena tkanina. Bilo u Rimu ili Pompeji, cena jedne funte svile na tržištu bila je gotovo jednaka ceni zlata. Tako je svila prelazila planine i mora, postajući veza između dinastije Han i Rimskog carstva.

Foto: Kineska medijska grupa

Rimljani i ljudi iz dinastije Han tada su se upoznavali i povezivali zahvaljujući svili. Ova tanka tkanina neočekivano je postala glasnik dve velike civilizacije, Istoka i Zapada.

Svila je mogla da putuje na velike udaljenosti zahvaljujući razvijenim kineskim tehnikama proizvodnje.

Još pre više od pet hiljada godina, drevni Kinezi počeli su da uzgajaju svilene bube na dudovom drvetu. Zahvaljujući selekciji, svilene bube koje su se hranile dudovim lišćem postale su stabilan i efikasan izvor sirovine za proizvodnju svile.

Tokom dinastije Han, u Čengduu je postojala zvanična institucija Đinguan, a u državnim radionicama zanatlije su radile organizovano, po principu proizvodne linije. Na arheološkim iskopinama grobnice dinastije Han na planini Laoguan pronađen je razboj, koji je praktično predstavljao rani mehanički sistem za automatizaciju! Šare su bile pohranjene na pločama koje su služile kao programi, a zanatlije su ih realizovale pokretima nogom, slično načinu na koji danas koristimo računare. To je značajno povećavalo produktivnost.

Foto: Kineska medijska grupa

Upravo su sposobnost industrijske proizvodnje i standardizacije učinile svilu ključnom robom u trgovini duž Puta svile. Međutim, kako su proizvodnja i potrošnja, udaljene hiljadama kilometara, zapravo povezivale Kinu i Rim?

Put svile nije bio samo jednostavan trgovački put, već ogromna mreža koju su činile stanice, oaze, luke i posrednici.

Ostaci svile iz dinastije Han pronađeni u Palmiri u Siriji pokazuju da je ova tkanina stigla do istočne obale Mediterana. Svila je neprestano dobijala na vrednosti dok je prelazila iz ruke u ruku, pa je u nekim regionima čak postala „mekano zlato“, povezujući trgovinu konjima, začinima, dragim kamenjem i drugim proizvodima.

Pre oko dve hiljade godina, tradicionalni kineski motivi na svili postepeno su počeli da uključuju i elemente sa Zapada. Nije jasno da li je to bilo rezultat posebnih porudžbina ili nastojanja da se odgovori na potrebe tržišta, ali su tako Istok i Zapad ostavili isprepletene tragove na svilenim tkaninama.

Foto: Kineska medijska grupa

U šestom veku nove ere, nakon što je Istočno rimsko carstvo ovladalo tehnologijom uzgoja svilene bube i proizvodnje svile, gradovi poput Burse postali su novi centri proizvodnje svile, a razvoj trgovine ovim materijalom postepeno je menjao ekonomsku strukturu drevnog sveta.

Kasnije su i Arapi, Italijani i Španci ovladali veštinom proizvodnje svile, dok su Stepski put svile, Put svile preko pustinjskih oaza, Južni put svile i Pomorski put svile zajedno isprepletali trgovačku mrežu koja se prostirala širom Evroazije.

Danas, u pećinama Mogao u Dunhuangu, mogu se primetiti kineski murali sa prikazima letećih božanstava koja koegzistiraju sa likovima iz zapadnih regiona, dok se skulpture gandara, oblikovane pod uticajem grčke umetnosti, uklapaju u istočnjačku estetiku. Na freskama u Pompeji, pak, lagana svila iz Kine obavijala je zapadnjačke boginje – prizor koji je istovremeno lep i dirljiv.

Od civilizacija koje su se razvijale na 30. stepenu severne geografske širine do široko rasprostranjene trgovačke mreže, Put svile nije donosio samo bogatstvo već i povezivanje kultura i razmenu ideja. Na ovom prostoru pogledi se šire, a civilizacije susreću.

Pripremila: Vang Ping