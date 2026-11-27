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Na meti su se, prema izveštajima ruskih nezavisnih medija, našli fabrika sintetičke gume, čiji se proizvodi koriste u proizvodnji raketnog goriva, i termoelektrana koja snabdeva grad strujom i toplotom.

Eksplozije su tokom noći između četvrtka i petka, 27. novembra, prijavljene u fabrici sintetičke gume i termoelektrani u gradu Jefremovu, u ruskoj Tulskoj oblasti, objavio je ruski nezavisni medij ASTRA.

Fabrika sintetičke gume u Jefremovu proizvodi materijale koji se koriste za izradu čvrstog raketnog goriva, uključujući i gorivo za rakete"iskander", navodi Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Analiza video-snimaka koju je sproveo ASTRA ukazala je na eksploziju u krugu fabrike sintetičke gume. Ovaj medij je takođe identifikovao eksploziju u termoelektrani Jefremov.

Termoelektrana snabdeva toplotnom i električnom energijom grad, kao i lokalna industrijska postrojenja, među kojima je i fabrika sintetičke gume. Lokalni meštani prijavili su prekide u snabdevanju grejanjem nakon eksplozija.

Guverner Tulske oblasti Dmitrij Miljajev izjavio je na Telegramu da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili četiri ukrajinska drona iznad regiona, upozoravajući da opasnost od novih napada i dalje postoji.

- Nema žrtava. Prema preliminarnim informacijama, nije zabeležena šteta na infrastrukturi - naveo je Miljajev.

Guverner je dodao da su ostaci oborenih dronova oštetili prozore na tri privatne kuće u Jefremovskom okrugu, ali nije pomenuo eksplozije u dva industrijska postrojenja.

Fabrika sintetičke gume u Jefremovu već je bila meta prethodnih ukrajinskih napada, uključujući napade 24. decembra 2025. i 25. septembra 2026. godine.