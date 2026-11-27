Slušaj vest

Visoki ruski diplomata Dmitrij Poljanskiupozorio je da se svet sve više približava nuklearnom ratu, optužujući zemlje NATO da se pripremaju za vojni sukob sa Moskvom i da učestvuju u napadima na ruske brodove u Baltičkom moru.

Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), izneo je ove tvrdnje u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp ponovo pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da smanji vojnu agresiju širom Evrope.

Upozorenje je usledilo samo dan nakon što je Trampov zet i specijalni izaslanik za mirovne pregovore Džared Kušnerpohvalio Putina zbog uzdržanosti, navodeći da ruski lider nije upotrebio nuklearno oružje protiv Ukrajine i da je američkim pregovaračima dao uveravanja da to ne namerava da učini.

Dmitrij Poljanski Foto: EPA / Justin Lane

Rusija optužuje NATO da priprema vojni sukob



Govoreći u Beču, Poljanski je ukazao na vojne vežbe u blizini ruskih granica, uključujući vežbu "Štit slobode 2026", tvrdeći da one predstavljaju deo priprema za zauzimanje Kalinjingrada, ruske eksklave koja se nalazi između članica NATO Poljske i Litvanije.

Prema njegovim rečima, vojni planovi Zapada obuhvataju raspoređivanje trupa u Ukrajini, blokadu Kalinjingrada i pretnje susednoj Belorusiji, bliskoj saveznici Moskve.

Kalinjingradska oblast okružen NATO državama - Poljskom i Litvanijom Foto: Shutterstock

- Drugim rečima, uvežbava se direktan put ka nuklearnom ratu sa Rusijom - izjavio je Poljanski, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

- Takođe se približavamo tome zbog direktnog učešća pojedinih zemalja NATO u terorističkim napadima na ruske civilne brodove u Baltičkom moru - dodao je ruski diplomata.

Litvanska vojska opisala je vojne vežbe predvođene Bundesverom, koje bi trebalo da traju do 3. decembra, kao aktivnosti čiji je cilj unapređenje borbene gotovosti, operativnog planiranja i saradnje među saveznicima NATO.

Alijansa insistira na tome da je isključivo odbrambeni savez.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska - Bundesver Foto: Shutterstock



Napad na ruski brod dodatno podigao tenzije



Izjave ruskog diplomate usledile su nakon napada ukrajinskog drona na ruski teretni brod "Sparta II" u Finskom zalivu u subotu. Plovilo je nakon napada otplutalo u finske teritorijalne vode.

Brod je u vlasništvu kompanije "Oboronlogistika", koja pruža logističke usluge ruskom Ministarstvu odbrane.

Pogođeni ruski teretni brod "Sparta II" u Finskom zalivu Foto: Printskrin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskipotvrdio je u utorak da je Kijev odgovoran za napad, dok je Norveška, jedna od najčvršćih saveznica Ukrajine, pozvala na oprez kada je reč o takvim operacijama.

Tenzije između Rusije i NATO dodatno su porasle nakon što su tri ruske rakete prošle nedelje pale na teritoriju Poljske, prema navodima poljskog tužilaštva.

U skladu sa članom 5 Severnoatlantskog ugovora, oružani napad na jednu članicu NATO smatra se napadom na sve članice, što dodatno podstiče strahovanja da bi sukob u Ukrajini mogao da preraste u mnogo širi rat.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP



Kušner tvrdi da je Putin pokazao uzdržanost



U intervjuu sa Matijasom Depfnerom, direktorom kompanije "Aksel Springer", za podkast "MD Meets", koji je objavljen u sredu, Džared Kušner izneo je uglavnom pozitivnu ocenu svojih susreta sa ruskim predsednikom.

- Putin je do sada pokazao uzdržanost - rekao je Kušner.

- Pristao je da ne koristi nuklearno oružje, što je očigledno veoma važno, i uverio nas je da mu to nije namera - dodao je Trampov zet.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Međutim, kako navodi Njuzvik, Putinova navodna uveravanja nisu nezavisno potvrđena. Kušner je ruskog predsednika opisao i kao "velikog majstora političke igre", izrazivši uverenje da Putin želi mir i obnovu odnosa sa Vašingtonom.

Njegove izjave izazvale su kritike Majkla Mekfola, koji je bio američki ambasador u Rusiji tokom mandata bivšeg predsednika Baraka Obame.

Mekfol je ocenio da je Putin prokockao priliku Rusije da postane velika sila kroz mirnu integraciju sa Evropom.

Republikanski senator Džon Kornin iz Teksasa takođe je kritikovao Kušnerove šire izjave, nazvavši "zapanjujućom" njegovu tvrdnju da mirovni pregovori nisu pitanje pravičnosti niti utvrđivanja ko je u pravu, a ko nije.

1/10 Vidi galeriju Govor ruskog predsednika Vladimira Putina na poslovnom forumu u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šendženu Foto: NG HAN GUAN / POOL/AP POOL, Ng Han Guan/Pool AP



Rusija proširila mogućnosti za upotrebu nuklearnog oružja



U novembru 2024. godine Putin je izmenio rusku nuklearnu doktrinu i proširio okolnosti pod kojima Moskva može da razmotri upotrebu nuklearnog oružja, uključujući i slučajeve konvencionalne agresije koju podržava nuklearna sila.

Rusija i Sjedinjene Američke Države poseduju dva najveća nuklearna arsenala na svetu. Sporazum "Novi START", kojim je bilo ograničeno raspoređivanje njihovih strateških nuklearnih snaga, istekao je u februaru.

Tramp, koji je tokom predsedničke kampanje 2024. godine više puta obećavao da će okončati rat u Ukrajini u roku od 24 sata, izjavio je u četvrtak da je tokom nedavnih razgovora sa Putinom u Kini tražio od ruskog predsednika da smanji vojnu agresiju širom Evrope.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

U objavi na društvenoj mreži Trut soušal, američki predsednik poručio je da želi da Putin "povuče svu vojnu agresiju sa teritorija širom Evrope", u nadi da će to doprineti brzom postizanju sporazuma između Moskve i Kijeva.

Tramp je sukob opisao kao "potpuno krvoproliće", ali je istovremeno izrazio optimizam da je dogovor i dalje moguć.