Slušaj vest

NATOje podigao borbene avione kako bi presreli dron koji je povredio letonski vazdušni prostor u blizini granice sa Rusijom, saopštila je letonska vojska.

Incident se dogodio samo dan nakon što su ruski vojni avioni izazvali uzbunu i hitno upozorenje za evakuaciju u Južnoj Koreji. Vazdušna opasnost proglašena je rano u petak ujutru u istočnoj letonskoj oblasti Ludza.

Letonske snage pokrenule su presretački dron, dok su NATO avioni angažovani u misiji nadzora vazdušnog prostora Baltika, kao i jedinice protivvazdušne odbrane. Svi su stavljeni u stanje visoke pripravnosti.

Drugo upozorenje, nižeg stepena, aktivirano je i u opštini Balvi, severno od Ludze, saopštila je vojska. Do tri sata ujutru po lokalnom vremenu obe uzbune su ukinute, a vazdušni prostor ponovo je proglašen bezbednim.

Incident se dogodio u trenutku dok je ruska Lenjingradska oblast tokom noći bila na udaru talasa dronova, koji su izazvali ozbiljne posledice.

Poreklo drona koji je ušao u letonski vazdušni prostor za sada nije poznato, ali ovaj incident predstavlja najnoviji u nizu upada u vazdušni prostor teritorija članica NATO-a.

Poljskaje u utorak optužila Moskvu za namerno narušavanje njenog vazdušnog prostora, nakon što je saopštila da je ruski izviđački dron prešao granicu. Ruski vojni avioni primećeni su i iznad voda između Korejskog poluostrva i Japana u utorak.

Južna Korejapodigla je svoje borbene avione kako bi presrela ruske vojne letelice, pa je upućeno hitno upozorenje za evakuaciju.

Oko 9.000 stanovnika ostrva Uleung dobilo je upozorenje da potraži sklonište, nakon prvih izveštaja da je narušen vazdušni prostor Južne Koreje.

Južnokorejski zvaničnici kasnije su ispravili prvobitne informacije i pojasnili da su ruski avioni ušli u identifikacionu zonu protivvazdušne odbrane Seula iznad Istočnog mora, ali ne i u teritorijalni vazdušni prostor zemlje.

Južna Koreja Foto: Ahn Young-joon/AP

Nalozi za evakuaciju ukinuti su svega tri minuta kasnije, nakon što su vlasti saopštile da su letelice napustile opasnu zonu. Ministarstvo odbrane Južne Koreje najavilo je da će pozvati ruskog vojnog atašea kako bi uputilo protest zbog ovog leta.

Za sada nije poznato koliko je ruskih borbenih aviona učestvovalo u incidentu. Portparol južnokorejske vojske izjavio je da su se letelice približile "tački neposredno pre narušavanja vazdušnog prostora ostrva Uleung".