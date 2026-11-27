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Iranska glumica u filmovima za odrasle uspela je da izbori novo saslušanje u postupku za dobijanje azila u Velikoj Britaniji, nakon što je tvrdila da bi se suočila sa teškom kaznom ukoliko bude deportovana u Iran.

Imigracioni sudija poništio je prethodnu odluku kojom je njena priča proglašena neverodostojnom.

Žena, čiji je identitet na sudu zaštićen i označen inicijalima RN, bila je u opasnosti od deportacije sve dok imigracioni sudija nije oborio raniju presudu kojom je njena priča ocenjena kao "neverovatna".

Snimila tajno 20 do 30 filmova za odrasle

Prema pisanju britanskog lista "Telegraf", ona je pred sudom izjavila da je tajno učestvovala u snimanju između 20 i 30 filmova za odrasle jer je bila u finansijskim problemima i bilo joj je neprijatno da stalno traži novac od majke.

RN je navela da je sa snimanjima počela 2016. ili 2017. godine, zajedno sa prijateljicom po imenu Merjem, nakon što joj je obećano da će eksplicitni snimci biti distribuirani u ograničenom obimu.

Međutim, kako tvrdi, snimci su se proširili mnogo više nego što je očekivala, zbog čega se našla na meti iranskih vlasti. Njena borba za azil počela je u avgustu 2022. godine, dok je boravila u Velikoj Britaniji na osnovu vize.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Iranska policija sprovodi akciju protiv osoba umešanih u snimanje filmova za odrasle

RN je sudu ispričala da je tada dobila uznemirujuću elektronsku poruku od prijateljice iz Irana, koja ju je upozorila da policija sprovodi akciju protiv osoba umešanih u snimanje filmova za odrasle.

Tvrdila je i da je majka njene prijateljice Merjem fotografisala zvanični sudski poziv koji su iranske vlasti pokušale da dostave na njenu kućnu adresu.

Preplašena mogućnošću hapšenja, RN se odmah obratila britanskom Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi zatražila azil. Kada joj je viza istekla, 8. septembra 2022. godine, odnosno 17 dana kasnije, vratila se u Veliku Britaniju.

Međutim, njen zahtev je odbijen, a sudsko veće je njenu priču označilo kao neiskrenu i zaključilo da je sve izmislila. Sudija je smatrao da niko ne bi svesno rizikovao "strašne posledice" koje bi u Iranu mogle da uslede zbog snimanja filmova za odrasle.

RN se žalila na ovu odluku i dobila spor. Sudija Džonatan Perkins oštro je kritikovao prethodnu presudu, ocenivši da je pretpostavka da ljudi nikada ne preuzimaju ogromne rizike "spekulativna i samim tim opasna".

Sudija Perkins je naložio da se slučaj ponovo razmotri, ističući da prethodni postupak nije sproveden na odgovarajući način i da predmet mora biti vraćen prvostepenom sudu za imigraciju.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP



Rumunski diler droge takođe izbegao deportaciju



Ovaj slučaj dolazi nakon što je jedan rumunski diler droge dobio pravo da ostane u Velikoj Britaniji, pošto su sudije ocenile da njegov zločin nije dovoljno ozbiljan da bi opravdao deportaciju.

Bogdan Mandita uhvaćen je sa više od kilogramom kanabisa, čija je vrednost procenjena na čak 98.000 funti, odnosno oko 112.000 evra. Policija je zaustavila njegov automobil na putu A17 u Severnom Jorkširu, dok je putovao iz Sanderlenda ka Šefildu.

Prilikom pretresa pronađeno je 14 "velikih kesa" droge koja se u Velikoj Britaniji svrstava u klasu B. Četrdesetogodišnjak je 2023. godine osuđen na sedam meseci zatvora, nakon što je sudija zaključio da je imao "značajnu" ulogu u kriminalnoj mreži.

Samo nekoliko dana kasnije izdat mu je nalog za deportaciju. Međutim, on je osporio tu odluku pozivajući se na humanitarne razloge, budući da u Velikoj Britaniji ima suprugu i dvoje dece.