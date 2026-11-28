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Australijanka Erin Paterson, osuđena na doživotni zatvor zbog ubistva troje članova porodice svog supruga nakon što im je 2023. godine poslužila obrok sa otrovnim pečurkama, podnela je žalbu Višem sudu Australije, poslednjoj instanci na kojoj može da ospori presudu.

Paterson je prošle godine proglašena krivom za ubistvo svekrve Gejl Paterson, svekra Donalda Patersona i Heder Vilkinson, sestre svoje svekrve, kao i za pokušaj ubistva supruga Ijana Vilkinsona, koji je preživeo trovanje, preneo je Rojters.

Ona je gostima poslužila otrovni "bif velington" u svojoj kući u Leongati, jugoistočno od Melburna.

Paterson je sve vreme tvrdila da je nevina i da su smrti bile nesrećan slučaj.

Apelacioni sud Vrhovnog suda Viktorije prošlog meseca je odbio njenu prethodnu žalbu na presudu.

Detalji žalbe

U novoj žalbi njeni advokati tvrde da je sud pogrešio u primeni načela da pravda ne samo da mora da bude zadovoljena, već i da mora da se vidi da je zadovoljena.

Među razlozima za žalbu navode se tvrdnje da određeni dokazi nisu smeli da budu prihvaćeni, kao i da je nepravilnost predstavljalo to što su članovi porote, sticajem okolnosti, bili smešteni u istom hotelu kao i druge osobe povezane sa slučajem.

Paterson je prvobitno osuđena na doživotni zatvor, uz mogućnost uslovnog otpusta nakon najmanje 33 godine.

Međutim, nakon žalbe tužilaštva, Vrhovni sud Viktorije je prošlog meseca preinačio kaznu u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

To je tek drugi put u istoriji Australije da je jedna žena osuđena na takvu kaznu.

Suđenje, koje je trajalo 11 nedelja i održano je u Morvelu, privuklo je veliku pažnju javnosti, a slučaj je kasnije obrađen u nekoliko podkasta i knjiga.