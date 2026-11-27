UBILI ĆERKU (19) KAD SU SAZNALI DA JE TRUDNA! Porodični horor: Naterali je da popije 30 tableta, pa je ugušili jastukom - roditelji priznali "ubistvo iz časti"
Devetnaestogodišnja devojka, koja je bila u drugom mesecu trudnoće, navodno je ubijena u Iranu, a sumnja se da su zločin počinili njeni roditelji u okviru takozvanog ubistva iz časti, piše NDTV.com.
Žrtva je identifikovana kao Helija Fatahi. Bila je u drugom mesecu trudnoće nakon veze sa mladićem, a vest o trudnoći saopštila je porodici prošle nedelje. Njeni roditelji su, kako se sumnja, potom primorali devojku da popije oko 30 tableta antikonvulzivnih lekova, a zatim je pretukli i ugušili jastukom.
Zločin se dogodio u zapadnom iranskom gradu Sanandadžu. Osumnjičeni roditelji, Vorija Fatahi i Lejla Vejs, uhapšeni su pod optužbom da su ubili ćerku, prenosi Iran International. Prema navodima tog medija, oboje su tokom saslušanja priznali zločin.
Roditelji su najpre u subotu, 21. novembra, otišli u sud kako bi podneli prijavu protiv Fatahi. Po povratku su je, prema navodima organizacije za ljudska prava Hengav, primorali da popije tablete. Kada su shvatili da je i dalje živa, ugušili su je jastukom.
Organizacije Hengav i Hana okarakterisale su ubistvo kao takozvani zločin iz časti.
"Neuspeh Islamske Republike Iran da donese delotvorne zakone koji štite žene i decu od nasilja u porodici, zajedno sa zakonskim prazninama i blagim kaznama za počinioce takozvanih ubistava iz časti, ostavlja žene nezaštićenim pred sistemskim nasiljem i podstiče kulturu nekažnjivosti", saopštila je organizacija Hengav.
Kurir.rs/Telegraf