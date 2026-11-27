Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putindoživeo je blagu neprijatnost tokom susreta sa sultanom Bruneja Hasanalom Bolkijahom u Moskvi, kada je prilikom sedanja na pozlaćenu stolicu izgubio ravnotežu i naglo se zateturao unazad.

Noge su mu nakratko poletele u vazduh, a prema pisanju britanskog Express-a, delovao je zatečeno i vidno nezadovoljno.

Dok je pokušavao da povrati ravnotežu i nagne se napred, uočene su i njegove cipele sa debljim đonom. Pojedini izveštaji iz Moskve navode da je tom prilikom uzviknuo "opa!" ili "ups!". Kako prenosi Express, snimak nezgode nije prikazan u glavnim informativnim emisijama ruske državne televizije.

Sultan Bolkijah (80), najdugovečniji vladajući monarh na svetu, nije imao sličnih problema i seo je bez poteškoća. Na vlasti je približno dvostruko duže od Putina.

Susret je održan u sredu, uz svečanu državničku ceremoniju, u Dvorani Svetog Georgija u Velikoj kremaljskoj palati. Nakon fotografisanja i predstavljanja delegacija, dvojica lidera razgovarala su o ekonomskim i političkim odnosima dve zemlje. Prema medijskim izveštajima, Putin je sultanu ponudio i isporuku plutajućih nuklearnih elektrana.