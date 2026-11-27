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Vrhovni sud Kanade u velikoj meri je danas potvrdio zakon pokrajine Kvebek kojim se zaposlenima u javnom sektoru zabranjuje nošenje verskih simbola, uključujući hidžab i krst.

Zakon, poznat kao Predlog zakona 21, suočio se sa pravnim izazovima od strane niza grupa, uključujući muslimanske, sikhske i katoličke učiteljice, koje su tvrdile da krši njihova osnovna prava, prenosi BBC.

Kvebek je usvojio zakon 2019. godine u skladu sa jedinstvenom odredbom kanadskog ustava koja se zove „klauzula bez obzira na to“, koja predstavlja pravnu rupu koja omogućava vladama da ponište određena prava, poput slobode veroispovesti.

Reagujući na presudu, kanadski premijer Mark Karni rekao je da će njegova vlada proučiti njene implikacije, dodajući da je važno da sva zakonodavna tela „poštuju prava i slobode svih Kanađana, uključujući i one u manjini“.

Vrhovni sud je potvrdio validnost Predloga zakona 21, ali je presudio da zakon krši demokratska prava zabranjujući izabranim zvaničnicima Kvebeka da nose masku za lice iz verskih razloga.

Grupe za građanske slobode u Kvebeku kritikovale su Predlog zakona 21, navodeći da on nesrazmerno pogađa muslimanke koje nose hidžab.