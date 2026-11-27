TRAGEDIJA U PERUU: Broj poginulih u padu vojnog helikoptera porastao na osam (FOTO)
- Helikopter Mi-17 bio je na misiji spasavanja i evakuacije vojne patrole kada se srušio u blizini Sanabambe u okrugu Ajakučo.
Broj poginulih u padu helikoptera peruanskog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva, koji se srušio danas u regionu Sanabamba u dolini reka Apurimak, Ene i Mantaro, porastao je na osam, prenosi N60 Noticias.
Prema izvorima koji su upućeni u spasilačke akcije, timovi za hitne slučajeve su pronašli pet tela na mestu nesreće, dok se za tri osobe još traga.
Fotografije sa mesta nesreće pokazuju da je letelica teško oštećena u padu na neravnom terenu džungle.
Helikopter peruanskog vazduhoplovstva izvršavao je misiju spasavanja kada se srušio u blizini Sanabambe u okrugu Ajakučo, prenosi Aol.
Vojnici, koji su se nalazili u vojnom helikopteru Mi-17 sprovodili su operaciju evakuacije vojne patrole koja je bila raspoređena u tom udaljenom području.
Kurir.rs/Agencije