Slušaj vest

Broj poginulih u padu helikoptera peruanskog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva, koji se srušio danas u regionu Sanabamba u dolini reka Apurimak, Ene i Mantaro, porastao je na osam, prenosi N60 Noticias.

Prema izvorima koji su upućeni u spasilačke akcije, timovi za hitne slučajeve su pronašli pet tela na mestu nesreće, dok se za tri osobe još traga.

Fotografije sa mesta nesreće pokazuju da je letelica teško oštećena u padu na neravnom terenu džungle.

Helikopter peruanskog vazduhoplovstva izvršavao je misiju spasavanja kada se srušio u blizini Sanabambe u okrugu Ajakučo, prenosi Aol.

Vojnici, koji su se nalazili u vojnom helikopteru Mi-17 sprovodili su operaciju evakuacije vojne patrole koja je bila raspoređena u tom udaljenom području.