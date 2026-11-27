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Astrid Vagner (63), advokatica koja zastupa ozloglašenog Jozefa Fricla, dobila je pravnu bitku nakon što je bečka advokatska komora osudila njene fotografije na društvenim mrežama na kojima pozira bez gornjeg dela odeće, u toplesu.

Austrijski Vrhovni sud presudio je da fotografije ne krše pravila pristojnosti niti narušavaju ugled advokatske profesije.

Jozef Fricl Foto: People Picture / Capital pictures / Profimedia

Austrijska advokatica Astrid Vagner, koja je zastupala jednog od najpoznatijih austrijskih monstrumaJozefa Fricla, pobedila je u sudskom sporu nakon objavljivanja fotografija u toplesu na društvenim mrežama.

Vagner je dospela u problem nakon što je objavila fotografije sa planinarenja u Alpima, na kojima pozira bez gornjeg dela odeće. Na jednoj od fotografija stoji pored fontane, dok se na drugoj naslanja na ogradu sa bodljikavom žicom.

Bečka advokatska komora: Fotografije su previše eksplicitne

Bečka advokatska komora smatrala je da su fotografije previše eksplicitne i da bi mogle da naruše ugled advokatske profesije. Od advokatice je zatraženo da ukloni sporne objave, ali je ona to odbila i odlučila da pravdu potraži pred austrijskim Vrhovnim sudom.

Sud je presudio u njenu korist, zaključivši da fotografije ne krše savremene standarde pristojnosti i ne predstavljaju ponašanje koje bi štetilo ugledu advokature.

Jozef Fricl Foto: APA/People PIcture/Capital Pictu APA/People PIcture / Capital pictures / Profimedia

U obrazloženju odluke navedeno je da na fotografijama nije otkriveno više kože nego što bi bilo vidljivo na haljini sa otvorenim leđima. Vagner je odluku dočekala kao veliku pobedu i istakla da je reč o važnom koraku ka ravnopravnosti žena.

- Ono što muškarci odavno smeju, sada smeju i žene - poručila je advokatica.

Ona je za nemački list "Bild" izjavila da zna ko je podneo pritužbu protiv nje, tvrdeći da je reč o penzionisanom advokatu starom 90 godina. Vagner je poručila da je ništa neće sprečiti da nastavi da objavljuje slične fotografije, a najavila je i nove objave na Instagramu.

Slične fotografije objavljivala je i 2015, 2017. i 2020. godine.



Vagnerova pokušava da izbori slobodu za Jozefa Fricla



Astrid Vagner najpoznatija je po tome što zastupa Jozefa Fricla (91), koji je 2009. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog stravičnih zločina nad svojom ćerkom Elizabet.

Fricl ju je držao zatočenu u podrumu porodične kuće čak 24 godine, tokom kojih ju je silovao i sa njom dobio sedmoro dece.

Advokatica je više puta pokušavala da izbori njegovo puštanje na slobodu, pozivajući se, između ostalog, na njegovo teško zdravstveno stanje i uznapredovalu demenciju.