Oliv Martin, žena koja se probudila u mrtvačnici

Slušaj vest

Oliv Martin (54) bolničari su greškom proglasili mrtvom nakon što se srušila, ali je kasnije došla svesti u mrtvačnici Memorijalne bolnice u Darlingtonu.

Žena iz Darlingtona doživela je napad i srušila se 13. oktobra prošle godine, nakon čega su u njen dom stigli bolničari hitne pomoći.

Prebačena je u Memorijalnu bolnicu u Darlingtonu, gde je proglašena mrtvom, ali je kasnije došla svesti u bolničkoj mrtvačnici. Ona je naknadno preminula u bolnici usled oštećenja mozga.

Oliv Martin, žena koja se probudila u mrtvačnici Foto: Društvene Mreže

Na pripremnom ročištu u okviru istrage, održanom u Kruku, izneti su detalji o okolnostima ovog događaja, uključujući zabrinutost u vezi sa negom koju je Oliv Martin dobila pre dolaska u bolnicu.

"Šanse za preživljavanje bile izuzetno male"

Istražni sudija Krispin Oliver razmatrao je stručni izveštaj dr Samija Sadeka, specijaliste za prehospitalnu medicinu iz Kraljevske bolnice u Londonu. On je na ročištu izjavio:

- Dr Sadek navodi da su šanse Oliv Martin za preživljavanje, u trenutku kada je pronađena, bile izuzetno male.

Oliver je naveo da su propusti u pružanju pomoći gospođi Martin pre dolaska u bolnicu priznati, te se osvrnuo na "izuzetno uznemirujući događaj" kada se ona probudila u mrtvačnici.

Advokat njene porodice, Tom Barkli-Sempl, izjavio je da porodica i dalje želi da dr Sadek bude ispitan tokom glavne istrage, kako bi se osiguralo da njegov iskaz bude detaljno razmotren.

Barkli-Sempl je naveo da bi u ime porodice moglo biti pozvano oko šest svedoka, uključujući dr Sadeka, policajca koji je bio uključen u slučaj i jednog od prvih bolničara koji su stigli na lice mesta.

Taj bolničar je potpisao "formular o konstatovanju smrti". Očekuje se da će Endru Hodž, direktor za paramedicinske usluge u službi NEAS, takođe izneti iskaz o "lekcijama koje je služba naučila" iz ovog slučaja.

bolnica u Darlingtonu Foto: Youtube/County Durham & Darlington NHS Foundation Trust

U izjavi datoj u septembru 2024. godine, kojom su odali počast Martinovoj, njena porodica je navela:

- Naša mama će ostati upamćena po svom dobrom srcu i ličnosti, kao i pozitivnosti koju je pokazivala svakog dana. Bila je naš borac i duboko će nedostajati svakome ko ju je ikada upoznao. Molimo za privatnost u ovim teškim trenucima.

Bolničari se suočili sa složenim kliničkim slučajem

Portparol policije Darama je, povodom okončanja policijske istrage istog meseca, izjavio:

- Naše misli su uz porodicu, kojoj i dalje pružaju podršku naši specijalizovani službenici za vezu sa porodicama. Pokrenuta je istraga koju vodi istražni sudija, a koja će biti nastavljena u dogledno vreme.

Martinova je ranije radila u trgovini; poreklom je iz Karikmakrosa u Irskoj, a kasnije se preselila u Darlington, gde je živela sa suprugom Kevinom.

Nakon smrti gospođe Martin, Endru Hodž, direktor za paramedicinske usluge u službi NEAS, izjavio je: