PROGLASILI JE MRTVOM, A ONDA SE PROBUDILA U MRTVAČNICI: Žena (54) doživela napad, pa otvorila oči među pokojnicima - Istraga otkrila propuste
- Oliv Martin iz Darlingtona greškom je proglašena mrtvom u bolnici, a kasnije se probudila u mrtvačnici Memorijalne bolnice.
- Nakon toga je preminula od oštećenja mozga, a na pripremnom ročištu razmatrani su propusti u pomoći pre dolaska u bolnicu.
- Porodica traži da se tokom istrage saslušaju ključni svedoci, među njima i lekar i bolničari koji su bili na licu mesta.
Oliv Martin (54) bolničari su greškom proglasili mrtvom nakon što se srušila, ali je kasnije došla svesti u mrtvačnici Memorijalne bolnice u Darlingtonu.
Žena iz Darlingtona doživela je napad i srušila se 13. oktobra prošle godine, nakon čega su u njen dom stigli bolničari hitne pomoći.
Prebačena je u Memorijalnu bolnicu u Darlingtonu, gde je proglašena mrtvom, ali je kasnije došla svesti u bolničkoj mrtvačnici. Ona je naknadno preminula u bolnici usled oštećenja mozga.
Na pripremnom ročištu u okviru istrage, održanom u Kruku, izneti su detalji o okolnostima ovog događaja, uključujući zabrinutost u vezi sa negom koju je Oliv Martin dobila pre dolaska u bolnicu.
"Šanse za preživljavanje bile izuzetno male"
Istražni sudija Krispin Oliver razmatrao je stručni izveštaj dr Samija Sadeka, specijaliste za prehospitalnu medicinu iz Kraljevske bolnice u Londonu. On je na ročištu izjavio:
- Dr Sadek navodi da su šanse Oliv Martin za preživljavanje, u trenutku kada je pronađena, bile izuzetno male.
Oliver je naveo da su propusti u pružanju pomoći gospođi Martin pre dolaska u bolnicu priznati, te se osvrnuo na "izuzetno uznemirujući događaj" kada se ona probudila u mrtvačnici.
Advokat njene porodice, Tom Barkli-Sempl, izjavio je da porodica i dalje želi da dr Sadek bude ispitan tokom glavne istrage, kako bi se osiguralo da njegov iskaz bude detaljno razmotren.
Barkli-Sempl je naveo da bi u ime porodice moglo biti pozvano oko šest svedoka, uključujući dr Sadeka, policajca koji je bio uključen u slučaj i jednog od prvih bolničara koji su stigli na lice mesta.
Taj bolničar je potpisao "formular o konstatovanju smrti". Očekuje se da će Endru Hodž, direktor za paramedicinske usluge u službi NEAS, takođe izneti iskaz o "lekcijama koje je služba naučila" iz ovog slučaja.
U izjavi datoj u septembru 2024. godine, kojom su odali počast Martinovoj, njena porodica je navela:
- Naša mama će ostati upamćena po svom dobrom srcu i ličnosti, kao i pozitivnosti koju je pokazivala svakog dana. Bila je naš borac i duboko će nedostajati svakome ko ju je ikada upoznao. Molimo za privatnost u ovim teškim trenucima.
Bolničari se suočili sa složenim kliničkim slučajem
Portparol policije Darama je, povodom okončanja policijske istrage istog meseca, izjavio:
- Naše misli su uz porodicu, kojoj i dalje pružaju podršku naši specijalizovani službenici za vezu sa porodicama. Pokrenuta je istraga koju vodi istražni sudija, a koja će biti nastavljena u dogledno vreme.
Martinova je ranije radila u trgovini; poreklom je iz Karikmakrosa u Irskoj, a kasnije se preselila u Darlington, gde je živela sa suprugom Kevinom.
Nakon smrti gospođe Martin, Endru Hodž, direktor za paramedicinske usluge u službi NEAS, izjavio je:
- Čim smo saznali za ovaj incident, stupili smo u kontakt sa porodicom pacijentkinje i pokrenuli analizu okolnosti događaja. Bolničari koji su bili na licu mesta suočili su se sa složenim kliničkim slučajem, a mi blisko sarađujemo sa našim partnerima i drugim nadležnim službama kako bismo stekli potpunu sliku o tome šta se dogodilo.