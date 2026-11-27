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Bivši šef italijanske policije Đani De Đenaro ostavio je oproštajno pismo u kojem je odbacio optužbe na svoj račun, tvrdeći da nikada nije izneverio zakletvu vernosti otadžbini i da nikada nije tražio ličnu korist od državnih funkcija.

Pismo, koje je nazvao svojim moralnim testamentom, napisao je 20. novembra, dan pre smrti.

- Za nekoliko minuta više me neće biti i zato dobro razumete da čovek osuđen na smrt ne može da laže.

Ovim rečima počinje deo poslednjeg pisma Đanija De Đenara, bivšeg šefa italijanske policije, koji je izvršio samoubistvo 21. novembra 2026. godine. Pismo je ostavio "nadležnima, uz nadu da će imati poštenja da ga objave", a italijanski list "Korijere dela sera" prvi je objavio njegove delove.

Đani de Đenaro Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

- Ovo je moj moralni testament - napisao je Đenaro.

- Nikada nisam izneverio zakletvu vernosti otadžbini i nikada nisam tražio ništa za sebe. Pitajte Đuzepea Kontea, Đulijana Amata, Enrika i Đanija Lete, kao i Romana Prodija.

U pismu je objasnio da se na hard-disku, za kojim su tragali istražitelji, nalaze dokumenti koji svedoče o približno 40 godina njegovog života i profesionalnog rada.

- Ovde se nalazi predmet svih želja, hard-disk koji svi traže. Ne sadrži nikakve misterije niti tajne, već samo dokumentaciju o približno 40 godina jednog dela mog života, ispunjenog patnjom i gorčinom.

Zatražio je da sadržaj bude pažljivo pregledan, ali bez unapred stvorenih pretpostavki i nepotrebnih teorija zavere.

- Nema misterija, nema tajni - naglasio je.

1/3 Vidi galeriju Đovani di Đenaro pronađen mrtav Foto: Vincenzo Livieri / LaPresse / Profimedia, FABIO FRUSTACI/ANSA, Ginevra Fatarella / LaPresse / Profimedia



Tvrdio da nikada nije tražio državne funkcije



De Đenaro je u pismu naveo da je dokumentaciju čuvao kako bi sačuvao trag o svom profesionalnom životu, ali i da bi, ukoliko bude potrebno, mogao da obnovi sećanja radi potreba pravde.

Objasnio je da je dokumente prvobitno čuvao u papirnom obliku, u desetinama fascikli, ali da je zbog komplikovanog premeštanja odlučio da ih, uz pomoć sekretarice, prebaci u digitalni format.

Kada mu je rečeno da postoji opasnost da podaci budu izgubljeni zbog uređaja na kojem su čuvani, prebacio ih je na noviji uređaj. U tome mu je pomogao sin.

- To je sve. Nema nikakve misterije - napisao je.

Posebno se osvrnuo na funkcije koje je obavljao tokom karijere, tvrdeći da ih nikada nije tražio.

Đani De Đenaro Foto: Vincenzo Livieri / LaPresse / Profimedia

Naveo je da Enriko Leta može da posvedoči koliko se opirao preuzimanju funkcije predsednika kompanije "Finmehanika", do te mere da je tadašnji predsednik Italije morao lično da ga pozove kako bi ga ubedio da prihvati položaj.

Đuzepe Konte, prema njegovim rečima, može da potvrdi da je bezuspešno pokušavao da izbegne imenovanje za predsednika Narodne banke Barija, ali da je na kraju poslušao naređenje.

Đani Leta, dodao je, može da potvrdi da mu je preneo zahtev da preuzme funkciju predsednika kompanije "Eurolink".

Podsetio je i da ga je Romano Prodi 2007. godine smenio sa mesta šefa policije, a da je za to saznao tokom televizijskog prenosa parlamentarne sednice, iz odgovora na poslaničko pitanje.

Od bivšeg ministra unutrašnjih poslova Đulijana Amata zatražio je da potvrdi da nikada nije tražio nikakvu funkciju, osim mogućnosti da obavlja posao prefekta u bilo kom italijanskom gradu.

- Izazivam bilo koga ko tvrdi da sam ikada tražio nešto za sebe - napisao je.

Đani De Đenaro pronađen mrtav Foto: Ginevra Fatarella / LaPresse / Profimedia



"Možda sam napravio greške, ali nikada nisam izdao poverenje"



Đenaroje naveo da se tokom karijere trudio da pomogne ljudima kojima je pomoć bila potrebna, ali je priznao da žali što nije učinio više za svoju porodicu.

- Uvek sam radio predano i pošteno u službi države - napisao je.

Priznao je da je možda napravio greške, pa čak i neke neoprostive, ali je insistirao na tome da ih je činio isključivo pokušavajući da ispuni svoje dužnosti.

Đani De Đenaro Foto: FABIO FRUSTACI/ANSA

- Za greške koje sam napravio mogu samo da se izvinim, ali ne mogu da ih izbrišem. Nikada nisam izneverio poverenje onih koji su mi ga ukazali i nikada nisam izdao prijateljstvo.

Na kraju pisma zamolio je za oproštaj ljude koje je, kako je naveo, nenamerno uvukao u probleme sa kojima se suočavaju.

- Nadam se da će, uprkos lavini laži koja me sada zatrpava, na kraju istina prevagnuti.