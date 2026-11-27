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U intervjuu koji je za BBC dao u svom kabinetu u Kijevu Zelenski je takođe rekao da je "čudno" što je američki predsednik Donald Tramp objavio fotografiju na kojoj grli ruskog kolegu Vladimira Putina kao "svog prijatelja".

- Naravno da je to na predsedniku Sjedinjenih Država, ali... čudno je. On je agresor i ubica... On ne može da bude prijatelj. Jednostavno ne može da bude - kazao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je dodao da je to kao da kažete da ste bili prijatelj s Adolfom Hitlerom tokom Drugog svetskog rata.

Od teškog susreta sa Trampom u Ovalnom kabinetu 2025, Zelenski je bio oprezan u vezi sa načinom na koji se ponaša odnosima sa Sjedinjenim Državama.

BBC navodi da Trampova dva izaslanika pokušavaju da pregovaraju o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine - kako bi se okončao rat koji je odneo veliki broj života.

Ali često deluje kao da su usklađeniji sa stavom Moskve nego sa stavom Kijeva.

Najnovija runda mirovnih pregovora, u Abu Dabiju početkom ovog meseca, nije donela očigledan napredak:

- Što više znamo, to je više problema - tako je Zelenski to opisao.

Rekao je da se očekuje da će se pregovori nastaviti u decembru.

Donald Tramp je 26. novembra objavio na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) da je na samitu sa Putinom u Kini prošle nedelje pozvao Rusiju da "odustane od vojne agresije protiv teritorija širom Evrope" i rekao da veruje da je postoji ozbiljna mogućnost za mirovni sporazum s Ukrajinom.

BBC ocenjuje da se, ipak, sudeći po javnim izjavama, Rusija vratila na početne, tvrdokorne pregovaračke pozicije - o svemu.

A Zelenski je otkrio da nije jasno da li će evropski pregovarači biti za stolom, kako su američki izaslanici najavili.

Intervju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog za BBC Foto: Youtube Printscreen

Izgleda da Kremlj pruža otpor.

Ukrajini je hitno potreban nastavak pregovora kako bi se okončalo pet iscrpljujućih godina ruske invazije.

Ruski udari širom zemlje postaju sve češći i smrtonosniji: broj ubijenih civila je na rekordno visokom nivou.

Zato je Zelenski uputio apel "stvarno korisnim saveznicima, koji mogu da podstaknu Rusiju" da prihvati pregovore.

"Amerika da opravda ugled moćne i poštovane zemlje"

Predsednik Ukrajine pozvao je SAD da opravdaju ugled jake zemlje koja "ima moć i poštovanje".

- Kada pokušavate da budete veoma neutralni prema agresoru... to znači da podržavate žrtve, a podržavate i agresora. To nije ispravno - rekao je on.

SAD tvrde da su neutralne: u složenoj potrazi za mirovnim sporazumom dve strane koji može da opstane.

U međuvremenu, Kijev se bori da odbrani vlastito nebo.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Upozorenja na vazdušnu opasnost, danju i noću, sada su iscrpljujuća karakteristika svakodnevnog života.

Dok ruske balističke rakete ciljaju elektrane i mostove, dronovi na mlazni pogon se svakodnevno lansiraju na centar Kijeva i druge velike gradove.

Ukrajina kao odgovor lansira stotine dronova na mete u Rusiji.

Zelenski je rekao da je ukrajinska vojska sada u stanju da uništi oko 70 odsto najbržih ruskih dronova, statistika za koju je rekao da se poboljšava.

"Šteta što su se usredsredili na Bliski istok"

Ali postoji "veoma, veoma veliki" deficit presretača za zaustavljanje balističkih raketa i rekao je da Amerikanci odlažu isporuke sistema Patriot.

- Šteta je što su se usredsredili na Bliski istok i što im više pomažu... Šteta. Imamo ogromna pitanja u vezi sa ovim. Nedostatak ovih raketa - to su ljudski životi - rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Neformalni sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika SAD i Rusije, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) Foto: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

On je takođe potvrdio da su američki satelitski komunikacioni sistem Starlink i njegova vojna verzija, Staršild i dalje ograničeno dostupni u okupiranim delovima Ukrajine.

Pripadnici ukrajinskih jedinica za upravljanje dronovovima opisali su probleme za BBC, jer njihovi presretači više ne mogu da sustignu ruske Šahide.

To znači da ovo oružje zatim leti dublje u Ukrajinu, bez ometanja.

Pa čija je to bila odluka?

- Tehnički "SpejsEksa", politički - ne znam, zaista ne znam. To je kao... ping-pong. Pitamo jednu stranu, oni kažu da je druga - odgovorio je Zelenski.

1/15 Vidi galeriju Trilateralni samit Si Đinpinga, Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Kine, SAD i Rusije, na marginama samita APEC u Šendženu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Poslednjih nedelja povećao se broj ukrajinskih napada dugog dometa na ruske ciljeve, među kojima su rafinerije nafte i brodove koji prevoze oružje ili gorivo.

Ruski brod potopljen u Libiji bio "apsolutno fer cilj"

Zelenski je branio taj potez, kazavši da je ratni brod "Merkur" bio "apsolutno fer cilj".

On je prihvatio ocenu da su takvi napadi "veoma opasni", ali je rekao da ukrajinske snage "nikada ne napadaju" bez koordinacije sa partnerima.

1/8 Vidi galeriju Ruski ratni brod Merkur, kojeg je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kod obale Libije Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

BBC navdi da je Zelenski odbio da bude precizniji.

Ali je priznao da se Ukrajina sprema za tešku i opasnu zimu.

Nedavni napadi na Kijev usmereni su na mostove preko ogromne reke Dnjepar, očigledno pokušavajući da preseku grad na dva dela.

Neki stanovnici su već napustili grad zbog zime, a preduzeća su zatvorena, jer su nestanci struje i udari na logističke mreže podigli operativne troškove na neukrotivo visoke nivoe.

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Takođe su veliki deo grada gurnuli u tamu.