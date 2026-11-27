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Indijski političar Anant Sing organizovao je svadbu svoje kćerke u najsiromašnijoj indijskoj državi Bihar i na nju pozvao čak 400.000 gostiju.

Anant Singh, šest puta izabrani zastupnik koji se suočava s desetinama krivičnih slučajeva, uključujući optužbe za ubistvo, pozvao je seljake, političke saveznike i poznate osobe na svadbu svoje kćerke.

Prema pisanju medija, ova svadba koštala je 6,5 miliona funti.

Razmere su zapanjujuće čak i po standardima poznatih ekstravagantnih indijskih venčanja koja traju danima.

Trenutni Ginisov svetski rekord za najveću svadbu je 150.000 gostiju, postavljen na venčanju u Indiji 1995. godine, što znači da ga je ova proslava nadmašila.

Gostima je posluženo oko 500.000 tradicionalnih slatkiša, kao i vegetarijanska jela koje je pripremilo 500 kuvara, rekao je Singov povjerenik Muna Sing. U jednom trenutku, Anant Sing prolazio je automobilom prema mestu venčanja kada su mu gosti blokirali put. Lokalni političar je tu situaciju odlučio da reši tako što je nekoliko gostiju udario nogom kako bi se pomerili sa puta.

Prema pisanju medija, putevi ka rodnom selu indijskog političara, u kom je organizovao svadbu, bili su potpuno blokirani zbog velike gužve.

Foto: Hindustan Times / imago stock&people / Profimedia

Planirano je i da se održi velika konjička trka sa čak 200 jahača i konja, u sklopu proslave, ali su organizatori morali da je otkažu zato što se oko 100.000 ljudi okupilo da gleda spektakl.

Singhova kćerka Shivangi udala se za Rišikeša Kumara, sina indijskog komandanta policije.

Mladoženja je kao venčani poklon dobio beli Land Rover Defender, zlatni lanac od 100 grama i zlatnu narukvicu od 80 grama. Mlada je stigla u luksuznom BMW-u, dok je mladoženja putovao u konvoju od oko 200 automobila.

Političar sa debelim dosijeom

Protiv Singa se vodi niz sudskih postupaka zbog ubistava, otmica i nezakonitog prisvajanja zemljišta.

Region Barh je ozloglašen po sukobima između kasti, naročito između dve "više" kaste u Biharu - Bumihara i Radžputa. U tim sukobima, Sing se nametnuo kao spasitelj svoje zajednice.

Prema rečima lokalnog stanovništva, ljudi u ovom kraju izbegavaju da izlaze noću iz straha da ne budu oteti ili ubijeni. Singova sreća se okrenula kada je Nitiš Kumar odlučio da ga kandiduje ispred stranke Džanata Dal u izbornoj jedinici Mokama.

Deo medija je ocenio kao paradoksalno to što Kumar, koji je obećao da će stati na put "kriminalizaciji politike", podržava osobu protiv koje su podignute optužbe za ozbiljna krivična dela.

Ipak, uprkos kritikama i suprotstavljenim stavovima, Sing je uspeo da pobedi u Mokami, zahvaljujući podršci pripadnika svoje kaste, kao i talasu popularnosti Nitiša Kumara. Sing je u tri navrata bio poslanik iz Mokame.

Singove aktivnosti su privukle pažnju javnosti 2007. godine, kada je objavljeno da u svojoj službenoj rezidenciji drži kao taoce dvoje novinara, iz medijskih kuća NDTV 24x7 i ANI News. Novinari su došli da intervjuišu Singa povodom njegove umešanosti u ubistvo i zlostavljanje žene po imenu Rešma Katun, čije je telo pronađeno u džaku u blizini glavnog grada.

Politička zaštita koju su Singu i još jednom gangsteru, Sunilu Pandeju, pružali predstavnici vladajuće garniture, imala je za cilj mobilizaciju pripadnika kaste Bumihara. Prema rečima meštana, Sing, u Mokami poznat kao "Čote Sarkar" ("mladi vladar"), predstavlja uzor za Bumihare, koji su se dosledno protivili vladi Lalua Jadava.

Stoga su ga političke stranke koje su bile protivnici Jadava koristile kao sredstvo za mobilizaciju glasača iz redova Bumihara.

Sing je takođe navodno bio umešan u otmicu četiri mladića, koji su, prema optužbama, uznemiravali jednu devojku, sestru jednog od Singovih ljudi.

Prema novinskim izveštajima, četvorica mladića su oteta i napadnuta, navodno od strane Singovih nasilnika, pri čemu je jedan od njih, po imenu Putus Jadav, brutalno ubijen.

Sing je uhapšen 2015. godine u vezi sa slučajem otmice četvorice muškaraca iz Barha i naknadnim ubistvom jednog od njih.